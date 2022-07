Binnenkijken op Noordeinde, in de voetsporen van het koninklijk gezin

Wilhelmina en Juliana werden er geboren, Beatrix maakte er haar werkplek van en Willem-Alexander en Máxima fietsen er ook nu nog regelmatig naartoe voor hun royal werkdag. Paleis Noordeinde ademt tegelijkertijd historie en moderne royal bedrijvigheid. Libelle mocht er dit jaar als een van de eersten naar binnen.

Koninklijk paleis Noordeinde Beeld Maarten Schuth

In het centrum van Den Haag breekt morgen (zaterdag) een bijzondere dag aan: het imposante Paleis Noordeinde én de naastgelegen Koninklijke Stallen openen dan voor vier zaterdagen de deuren voor publiek. Of nou ja, voor de lucky few die kaartjes wisten te scoren, want de zomeropening was binnen luttele uren volledig uitverkocht. Goed nieuws: het streven van de Dienst van het Koninklijk Huis is om volgend jaar extra veel zomerse open dagen te houden, zodat er veel meer dan 11.000 landgenoten kunnen genieten van de volle glorie van het prachtige stadspaleis. Geloof ons: het is de moeite waard.

DEN HAAG, 21-07-2022, Paleis NoordeindeOpenstelling Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement. Paleis Noordeinde is een koninklijk paleis in de Nederlandse stad Den Haag, gelegen aan het Noordeinde. Het is het werkpaleis van koning Willem-Alexander. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Koninklijk Staldepartement met de Gouden Koets Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Een bijzonder jaar

Dit jaar is op veel fronten een bijzonder jaar voor de zomeropenstelling, die pas sinds 2016 gehouden wordt. De afgelopen twee jaar bleef het paleis door de pandemie gesloten. Er is een fonkelnieuwe multimediatour die bezoekers door het paleis voert, compleet met welkomstwoord van Willem-Alexander zelf. In de stallen staat voor het eerst de Gouden Koets klaar. En op de Koninginnetrap spelen ongetwijfeld heel veel bezoekers de zomerfotosessie van WA, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane na, want die werd dit jaar óók voor het eerst op Noordeinde gehouden.

DEN HAAG, 21-07-2022, Paleis NoordeindeOpenstelling Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement. Paleis Noordeinde is een koninklijk paleis in de Nederlandse stad Den Haag, gelegen aan het Noordeinde. Het is het werkpaleis van koning Willem-Alexander. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Koninklijk Staldepartement Beeld Brunopress/Patrick van Emst

In de stallen staan de voorbereidingen op een bijzondere Prinsjesdag centraal: Amalia’s eerste. Het veertigkoppige personeel daar is dól op de kroonprinses, die hen zo’n warm hart toedraagt en heel vaak in de manege te vinden is met haar paard Mojito (die lekker rustig ver van de tour staat, helaas). Al sinds april wordt er getraind met de andere Friese en Gelderse paarden voor hun grote dag in september. Naast de Gouden Koets is ook de Glazen Koets er te bewonderen, die deze Prinsjesdag uitrukt.

Intieme details

Maar het zijn toch vooral de details die Noordeinde zo bijzonder maken, ontdekten we toen we voorafgaand aan de opening een rondleiding kregen door de Dienst van het Koninklijk Huis. Het mag dan een paleis zijn, een heel druk werkpaleis zelfs, Noordeinde ademt ook het gevoel dat je door de privé geschiedenis van de Oranjes dwaalt. In de antichambre van de Puttikamer hangt een vertederend portret van baby Juliana, geschilderd door Thérèse Schwartze, de Amsterdamse die eerder menig portret van Wilhelmina schilderde. Het voelt bijna té privé, zo dichtbij de plek waar zij werd geboren kijken naar zo’n intiem plaatje.

Schilderij koningin Juliana Beeld ©Claudia Witteveen

In de Marot-eetzaal is het de extra lage stoel van koningin Emma die ons aan het grinniken krijgt. Zij was altijd een stuk kleiner dan haar hoge bezoek en wilde wel graag comfortabel zitten. En hoewel de centrale hal rondom de Koninginnetrap volledig van marmer lijkt te zijn, blijkt er ook veel houtwerk te zijn beschilderd in een marmerlook. Zelfs in paleizen is het niet al goud wat er blinkt. Wie goed zoekt, vindt verborgen op deurposten en pilaren met de hand geschilderde mini-portretjes van Willem-Alexander en Máxima, en van hun drie dochters.

Marmeren trap Beeld ©Claudia Witteveen

En dat voelt bijzonder, want normaal kom je nooit zo dichtbij de plekken waar met name ons koningspaar zoveel tijd slijt. De plek waar hun staatsbezoeken worden voorbereid, de plek waar hun oudste dochter verliefd werd op de paardensport en nu haar geliefde paard zoveel mogelijk komt opzoeken. En de plek waar de Oranjes tot aan de Tweede Wereldoorlog lief en leed met elkaar deelden.

DEN HAAG, 21-07-2022, Paleis NoordeindeOpenstelling Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement. Paleis Noordeinde is een koninklijk paleis in de Nederlandse stad Den Haag, gelegen aan het Noordeinde. Het is het werkpaleis van koning Willem-Alexander. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Interieur en Exterieur Paleis Noordeinde Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Een dansje onder de kroonluchters

De kantoren van Willem-Alexander en Máxima (voorheen de kantoren van Beatrix en Claus) zagen we niet, die zitten verscholen in de zijvleugels van het paleis en blijven écht privé. Je kunt ze trouwens wel bewonderen op deze leuke video van Het Klokhuis. En het iconische balkon kwamen we helaas ook niet op. Maar we maakten wel een dansje onder de enorme kroonluchters van de Balzaal, zwaaiden naar voorbijgangers die foto’s maakten vanaf de straat Noordeinde, drukten onze neus tegen de ramen van de Koninklijke Bus en stelden ons voor hoe het zou zijn als dit ons dagelijks kantoor was.

DEN HAAG, 21-07-2022, Paleis NoordeindeOpenstelling Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement. Paleis Noordeinde is een koninklijk paleis in de Nederlandse stad Den Haag, gelegen aan het Noordeinde. Het is het werkpaleis van koning Willem-Alexander. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Interieur en Exterieur Paleis Noordeinde Beeld Brunopress/Patrick van Emst

“Paleis Noordeinde is een bijzondere werkplek”, fluisterde de koning ons via onze headset ondertussen in ons oor. “Mijn overgrootmoeder en mijn grootmoeder werden hier geboren. Mijn moeder nam het in gebruik als werkpaleis. En een prachtige werkomgeving is het voor mijn vrouw en mij tot op de dag van vandaag.”

Paleis Noordeinde Beeld Maarten Schuth

Gaat dat zien in 2023. Een bijzonderder dagje Den Haag kunnen wij ons haast niet voorstellen.