Brits design en een ode aan Diana: de details van Kate’s outfit tijdens de kroning

Onder de koninklijk blauwe mantel draagt Kate een jurk van het modehuis Alexander McQueen.

Prinses Kate in Alexander McQueen voor de kroning

Ondanks dat de kroning volledig in het teken van koning Charles en koningin Camilla staat, zijn alle ogen óók gericht op de naaste familie. Daardoor kan Kate niets anders dan haar beste modebeentje voorzetten en dat doet ze in een ivoren Alexander McQueen ensemble van crêpezijde.

De jurk is voorzien van geborduurd zilver en draadwerk met rozen-, distel-, narcissen- en klavermotieven. “Op de jurk zijn in het borduurwerk de nationale bloemen van de vier landen van het Verenigd Koninkrijk verwerkt”, weet royaltykenner Josine Droogendijk. Een McQueen voor de toekomstige Queen.

Prins William, prinses Kate, prinses Charlotte en prins Louis arriveren bij Westminster Abbey. Beeld Getty Images

Op verzoek van Charles en Camilla draagt de prinses van Wales vandaag een ‘formeel gewaad en mantel’. Ze doet een knap staaltje flagdressing: de blauw-rode cape en de witte jurk zijn in de kleuren van de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Daaronder draagt ze torenhoge hakken in dezelfde tint als haar jurk.

De witte jurk van Kate matcht met die van haar dochter Charlotte, die ook Alexander McQueen draagt.

Een close-up van de tiara en sieraden van de prinses van Wales. Beeld Getty Images

Geen diadeem en een ode aan Diana

Zowel moeder als dochter dragen een bijna identieke, glinsterende decoratie in hun haar. Zoals verwacht is het geen diadeem.Jess Collett heeft de haardecoratie gemaakt voor Alexander McQueen. “In plaats van een diadeem draagt Catherine een zilverkleurige haardecoratie, die van een afstandje ook wel wat wegheeft van een diadeem. Zo verander je tradities dus met kleine stapjes”, aldus Josine.

Ook aan prinses Diana, die de prinses of Wales was, wordt gedacht: Kate draagt Diana’s oorbellen met diamanten en een parel om haar te eren.

