Britse gravin Sophie openhartig over de menopauze: “Het voelt als het einde van iets”

Mocht je nog niet met haar bekend zijn: Sophie is getrouwd met prins Edward, de jongste zoon van koningin Elizabeth, en is de gravin van Wessex.

Gravin Sophie over de menopauze

In een videogesprek met een Engelse liefdadigheidsorganisatie kwam het onderwerp ‘overgang’ ter sprake. Sophie vertelt dat zij door de menopauze vooral last van haar geheugen kreeg en aan zichzelf ging twijfelen.

Geheugenverlies

Ze vertelt: “Plotseling kun je je niet meer herinneren waar je in hemelsnaam over aan het praten was. Als je dan ook nog bij een afspraak bent en je gewoon geen woorden meer hebt... Dan sta je daar en denk je: Wacht eens, ik dacht dat ik best een intelligent persoon was, wat is er met me gebeurd? Het is alsof iemand je hersenen heeft verwijderd en ze een tijdje later pas weer terug plaatst.”

Iets negatiefs

Hoewel ze daar veel last van heeft gehad, vindt ze het toch jammer dat er niet eens wat positiever over de menopauze wordt gesproken: “We zouden eigenlijk moeten vieren dat we niet meer ongesteld worden. Het zou een bevrijding moeten zijn. Maar het voelt als het einde van iets. Het wordt altijd als iets heel negatiefs omschreven.”

Bijzonder moment

Ze vervolgt: “En ja, dan moeten we ook toegeven dat we een jaartje ouder worden, we zijn de jongste niet meer. We zijn niet meer productief, vruchtbaar, om het zo maar te noemen. We zijn voorbij die fase, en dat is toch wel een bijzonder moment.”

Onderwijs

De gravin vindt ook dat er op scholen wel wat meer mag worden verteld over de menopauze aan jonge meisjes: “Hoeveel wordt jonge meisjes nu eigenlijk verteld aan het begin? We krijgen te horen dat we ongesteld kunnen worden, maar horen we ook dat het op een gegeven moment ophoudt? We willen die gesprekken niet voeren wanneer we jong zijn en kinderen krijgen en dan plotseling denk je: Mijn hemel, wat gebeurt er?”

Gravin Sophie openhartig over de menopauze: “Het voelt als het einde van iets” Beeld Getty Images

