Britse Hof twijfelde over dit belangrijke onderdeel van Diana's uitvaart

Ze waren bang dat het nummer 'te sentimenteel’ zou zijn. Dit schrijft de Britse media op basis van vrijgegeven archiefdocumenten.

Optreden Elton John

Tot op de dag van vandaag wordt het optreden van Elton John gezien als het meest gedenkwaardige onderdeel van Lady Di’s uitvaart. Het lied werd na dit optreden ontzettend succesvol. Er werden meer dan 33 miljoen exemplaren verkocht, waarmee het een van de bestverkochte nummers aller tijden is.

Twijfel

Toch was het optreden er bijna nooit gekomen. Er stond al een jonge saxofonist klaar om de instrumentale versie van het nummer uit te voeren. Uiteindelijk wist het deken van Westminster Abbey, de kerk waar de uitvaart plaatsvond, de twijfelaars binnen het paleis te overtuigen. En wat hadden ze gelijk!

Nieuwe versie

Elton John was een goede vriend van prinses Diana. Samen met zijn vaste songwriter Bernie Taupin maakte hij een nieuwe versie van Candle in the wind, het lied dat oorspronkelijk een eerbetoon aan Marilyn Monroe was.

Autocue

Pas veel later werd bekend dat Elton John erg zenuwachtig was voor het optreden. Juist omdat ze de tekst van het origineel hadden gewijzigd in de nieuwe versie, was hij bang dat hij uit macht der gewoonte per ongeluk de originele tekst zou zingen. Met maar liefst 2,5 miljoen kijkers die de uitvaart volgden, vreesde hij een fout te maken. Daarom had de zanger een autocue laten installeren.

Bron: RTL Boulevard