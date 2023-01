Britse prinses Eugenie is zwanger van tweede kind: “We zijn zo blij”

Dat betekent dat de 1-jarige August, de zoon van Prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank, binnenkort grote broer wordt.

Prinses Eugenie zwanger

‘We zijn zo blij om te delen dat er deze zomer een nieuwe toevoeging aan onze familie komt’, schrijft Eugenie bij een foto van August die haar buik kust. Haar man heeft het kiekje geschoten.

Buckingham Palace deelt eenzelfde boodschap in een verklaring: ‘Prinses Eugenie en de heer Jack Brooksbank zijn verheugd aan te kondigen dat ze deze zomer hun tweede kind verwachten. De familie is in de wolken en August kijkt er erg naar uit om grote broer te worden.’

Uitgerekend

Volgens The daily mail verwelkomt Eugenie haar tweede kind ‘binnen enkele maanden’. Naar verluidt is ze in de zomer uitgerekend. Het is nog niet bekend of de prinses in verwachting is van een jongen of meisje.

