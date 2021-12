Cheers! Koningin Elizabeth brengt eigen prosecco op de markt

Dat zien we onze koningin nog niet zo snel doen!

Elizabeth komt met eigen prosecco

Als je denkt dat koningin Elizabeth alleen maar heel de dag aan de Engelse thee zit, dan heb je het mis. De Queen houdt wel van een alcoholische versnapering op z'n tijd. Al zul je haar natuurlijk nooit in de lampen zien hangen.

Slimme timing

De koningin komt nu met een eigen prosecco, die in mini-flesjes op landgoed Sandringham House wordt verkocht. Slimme timing, zo vlak voor Oud & Nieuw.

Sandringham Prosecco

Het drankje krijgt de naam Sandringham Prosecco, maar laat je niet foppen: het wordt gewoon in Italië geproduceerd. De flesjes bevatten 200 milliliter prosecco en kosten £ 15, dat is omgerekend € 17,79.

Ook bier van de Queen

Bijzonder is het wel, want zeg nou zelf, hoe gek (doch fantastisch) zou het zijn als koningin Máxima ineens met een eigen drankmerk komt? Voor de Britse royals is het niks nieuws. Koningin Elizabeth kwam namelijk al eerder met haar eigen bier, gemaakt van planten en gerst van haar eigen landgoed.

Alcoholverbod

Helaas kan Elizabeth zelf nog maar beperkt van haar drankjes genieten. Eerder schreven we al dat haar artsen haar hebben afgeraden om alcohol te drinken en dat ze dat moet beperken tot speciale gelegenheden.

Zo ziet het oudste kleinkind van Queen Elizabeth er nu uit:

Bron: Beau Monde