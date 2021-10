Chic en comfortabel: 5x haarinspiratie van Meghan Markle

Meghan Markle Beeld Getty Images

Alsof ze zo uit de Andrélon-reclame komt stappen, die Meghan Markle. Een mooie natuurlijke look, al kun je ervan uitgaan dat hier minstens een krultang aan te pas kwam. Zelf met mooie waves aan de slag? In deze video legt kapster Nesrine je uit hoe je ook ‘s nachts je krullen goed beschermt.

Klassiek, zonder dat het truttig wordt; Meghan Markle krijgt het voor elkaar. Deze updo is in een handomdraai gefikst, en anders legt onze beautyvlogger Susan het in deze video gewoon even aan je uit.

Heb je liever een updo zonder speelse lokken voor je gezicht? Heeft Meghan Markle ook wel eens. Lekker handig, en net zo mooi.

Nog zo’n fijne manier om je haar uit je gezicht te halen: de klassieke paardenstaart, maar dan net een tikkie meer verzorgd. Je krijgt het voor elkaar met een puntkam en eventueel wat haarlak. Ook kenmerkend voor Meghan's kapsel: de middenscheiding.

Twijfel je tussen het mooie ‘los’ of het praktische 'vast’? Met dit kapsel eet je mooi van twee walletjes, moet ook Meghan Markle gedacht hebben.

