Constantijn II, de laatste koning van Griekenland, is overleden

Constantijn was van 1964 tot 1973 koning, toen Griekenland veranderde in een republiek. Hij werd vanaf 1967 verbannen na een staatsgreep van conservatie legerofficieren, maar bracht uiteindelijk zijn laatste jaren nog wel in Griekenland door. Constantijn is de peetoom van prins William en onze eigen prins Constantijn.

Overleden aan beroerte

Vorige week werd al bekend gemaakt dat het niet goed ging met Constantijn. Hij werd opgenomen met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis. de Griekse omroep ERT is hij uiteindelijk aan een beroerte overleden. Zijn vrouw en kinderen zouden de afgelopen dagen steeds bij hem zijn geweest. Zijn gezondheid was al jaren broos.

Staatsgreep

Constantijn werd op 2 juni 1940 geboren als tweede kind van koning Paul en koningin Frederika. Omdat Constantijn de enige zoon was, volgde hij zijn vader op toen die in 1964 overleed. Hij trouwde met prinses Anne Marie van Denemarken, de zus van de huidige koningin Margrethe II. Als kolonel Papadopoulos in april 1967 een staatsgreep pleegt met ultrarechtse officieren, doet Constantijn zijn best om de macht terug te grijpen, maar dit mag niet baten: hij en zijn vrouw vluchten uiteindelijk naar Italië.

Van monarchie naar republiek

Papadopoulos benoemde zichzelf vanaf dat moment tot president en riep in 1973 de republiek uit, waarmee een definitief einde kwam aan de Griekse monarchie. In een referendum sprak 70 procent van de bevolking zich een jaar later na het herstel van de democratie uit tegen herinvoering van de monarchie, omdat zij van mening waren dat Constantijn veel chaos had veroorzaakt met zijn tegencoup.

Bron: RTL Nieuws