Couturier Edouard Vermeulen: “Amalia heeft de spontaniteit van Willem-Alexander, ze heeft het hart op de tong”

Volgens de couturier heeft zij een heel ander karakter dan haar zusjes.

Edouard Vermeulen over Amalia

Vermeulen heeft de Oranjes niet alleen over de vloer wanneer hij de mooiste looks voor ze ontwerpt, ook in zijn vrije tijd ziet hij het gezin. Zo is hij al eens mee geweest naar het Griekse vakantiehuis van de familie.

Geen greintje verlegenheid

De ontwerper noemt de sfeer bij zo’n trip met het gezin warm en gezellig en aan die gezelligheid draagt prinses Amalia absoluut bij. “Amalia heeft veel humor en geen greintje verlegenheid. Ze heeft de spontaniteit van Willem-Alexander. Ze is een echte Oranje. Ze heeft het hart op de tong, zonder aan het protocol te denken”, vertelt hij over de prinses.

‘Ze doet wat ze wil’

Hij vervolgt: “Wanneer ze binnenkomt, geeft ze me een kus. Ze is sympathiek, totaal niet verlegen, open en een behoorlijke doorzetter... Soms zegt koningin Máxima: ‘Wees voorzichtig.’ Ze luistert wel, maar ze doet wat ze wil.”

Protocol

Over dat eerder genoemde protocol zegt hij: “Als Amalia door de stad loopt, moet ze er soms aan herinnerd worden dat ze een beveiliger bij zich moet hebben.” Volgens Vermeulen heeft ze dat echt van haar vader: “De koning drinkt soms een biertje, hij lacht veel, zijn oudste dochter lijkt op hem. Haar jongere zusjes zijn terughoudender.”

Verliefd op prins Gabriel?

Ook werd hem gevraagd of hij iets weet van de vermeende romance tussen prinses Amalia en prins Gabriel van België: “Natuurlijk ben ik niet op de hoogte van het liefdesleven van de kinderen. Maar ik heb niet de indruk dat ze elkaar bijzonder goed kennen. Hun studies nemen veel tijd in beslag. Ik zie Amalia niet elke dag, je weet nooit wat iemand nog meer meemaakt, maar ik heb er nog nooit een van de twee koninginnen over gehoord, Mathilde noch Máxima.”

Onze prinses Amalia is niet de enige prinses Amalia

Bron: Beaumonde