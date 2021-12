Daar is-ie dan: de kerstkaart van de Oranjes (mét bekende looks)

Waar de kerstkaart van Harry en Meghan niet bepaald glamorous is, de kerstkaart van William en Kate nogal zomers en de kaart van Albert en Charlene al helemaal anders dan anders is, doen onze royals het zoals het hoort: op en top glamorous.

Bekende looks

De foto op de kaart is gemaakt door Jeroen van der Meyde. Wat ons direct opvalt is dat we de looks die de royals dragen al eerder gezien hebben. In mei dit jaar werd er een muziekgala in het Koninklijk Theater Carré georganiseerd ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima. Het gezin was hier samen met prinses Beatrix aanwezig. Ze droegen destijds dezelfde jurken als we nu op de kerstkaart zien.

Eerder dit jaar bij het muziekgala er tere van de vijftigste verjaardag van de koningin Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De jurken

Koningin Máxima draagt een lange jurk van Iris van Herpen. De jurk van prinses Alexia is van het Franse merk Maje en de jurk van prinses Amalia is van het merk Needle & Thread.

De kroonluchter

De foto is gemaakt op paleis Huis ten Bosch. Boven de hoofden van de Oranjes zien we een bijzondere kroonluchter. Koningin Máxima is dol op deze kroonluchter, met design van eigen bodem en vertelde er al eerder over aan Matthijs van Nieuwkerk tijdens zijn interview met haar.

Paardenbloemen

De kroonluchter is ontworpen door Studio Drift en gemaakt van de vrucht van paardenbloemen. De bolletjes zijn met de hand geplukt. Deze zijn vervolgens zaadje per zaadje vastgeplakt aan de led-verlichting. Hoe bijzonder is dat! De koningin zag het werk eerder in het klein en werd er verliefd op. Ze vroeg het designduo om een grote versie te maken voor de entree van het paleis.

Tekst op de kerstkaart

Op de kerstkaart van de Oranjes prijkt een tekst in verschillende talen: “Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022.

Merry Christmas and a healthy and prosperous new year.

Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Noflike krystdagen en folle lok en seine yn it nije jier.

Un pasku yen di bendishon i un próspero aña nobo.”

Bron: Koninklijk huis