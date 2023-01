Dat is pech: prins Albert van Monaco voor de derde keer geveld door corona Beeld Getty Images

royals

Dat is pech: prins Albert van Monaco voor de derde keer geveld door corona

Het zit prins Albert van Monaco (64) niet mee. Hij moet de komende tijd in isolatie doorbrengen, omdat hij voor de derde keer is geveld door het coronavirus. Het hof van Monaco laat in een verklaring weten dat hij zijn werkzaamheden gewoon doorzet en vanuit huis zal verrichten.