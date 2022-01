Prinses Charlene zit momenteel al wekenlang in een kliniek ver buiten Monaco om te herstellen. Ze zou fysiek en mentaal vermoeid zijn, nadat ze een jaar vol gezondheidsproblemen achter de rug heeft.

Verjaardag prinses Charlene

Rond kerst liet het koningshuis van Monaco weten dat haar herstel de goede kant op ging, maar dat het nog wel maanden zou gaan duren. Wel heeft ze met kerst haar man Albert en haar kinderen, tweeling Jacques en Gabriella nog even kunnen zien. Zij hebben haar toen bezocht, maar naar verluidt zijn ze maar vier uur bij haar geweest. Voor zover bekend heeft ze haar gezin sindsdien niet meer gezien.

In isolement

Sinds haar vertrek naar Zuid-Afrika en haar verblijf in de kliniek heeft Charlene flink wat belangrijke momenten gemist, zoals haar 10-jarig huwelijksjubileum en de eerste schooldag van haar kinderen. Nu lijkt het erop dat ze ook haar verjaardag vandaag in isolement in de kliniek doorbrengt.

Sainte Dévote

Dat terwijl de Monegasken grote hoop hadden voor de terugkeer van Charlene. Niet alleen wegens haar verjaardag, maar ook wegens Sainte Dévote: belangrijke feestdagen voor de Monegasken, die op 26 en 27 januari plaatsvinden. Laat dit feest nou net hét moment zijn waarop Charlene vorig jaar voor het laatst openbaar verscheen.

Video op Instagram

Het volk hoopt deze dagen in ieder geval iets te horen over hun prinses. Tot nu toe is het enige dat verscheen deze video op het officiële Instagram-account van prinses Charlene. Deze video is gemaakt door de Princess Charlene foundation South-Africa en werd doorgeplaatst op haar eigen account.

Verjaardagswens

“Fijne verjaardag prinses Charlene. We eren je om hoeveel je altijd van jezelf geeft om het leven van mensen over de hele wereld te veranderen, je passie en toewijding om levens te redden en te veranderen is echt een inspiratie. We vertrouwen erop dat deze video van je reis tot nu toe je eraan herinnert hoe geliefd en gewaardeerd je bent”, staat bij de video geschreven.

Vorig jaar ook een treurige verjaardag

Vorig jaar, toen de prinses 43 werd, was haar verjaardag ook niet bepaald een groot feest. Ze was destijds nog gezond en wel bij haar familie, maar de speciale dag werd overschaduwd door andere, vervelende zaken.

Geruchten

Zo waren er op dat moment strenge coronamaatregelen van kracht in Monaco én er gingen geruchten over een derde buitenechtelijk kind van prins Albert.

Van je man moet je het hebben...

Albert liet in januari 2021 aan People weten: “Charlene houdt ook helemaal niet van grote feesten. We vieren het gewoon met de familie. We kunnen het niet eens groots vieren want ook privé kunnen we niet met meer dan zes personen zijn.” Eerder liet Albert aan datzelfde magazine weten dat hij een ‘specialist in last-minute cadeaus’ is. Goh, wat is het toch een romantische man...

