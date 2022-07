De 6 beste series over het koningshuis

Wij zetten de zes beste series op een rijtje.

1. De prins en het meisje (2007)

De tweedelige serie De prins en het meisje vertelt over de liefde tussen Mabel Wisse Smit (Halina Reijn) en prins Friso (Fedja van Huêt). Een omstreden liefde, die op de proef wordt gesteld door het antecedentenonderzoek van Mabel. Daarbij komt bijvoorbeeld haar vriendschap met Klaas Bruinsma naar voren. Zelfs minister-president Jan Peter Balkenende (Arnoud Bos) bemoeit zich ermee. Kan er na al deze ophef nog wel een officieel Oranjehuwelijk plaatsvinden?

Deze serie kun je zien op NPO Start.

Halina Reijn en Fedja van Huêt als Mabel en Friso. Beeld Veronica

2. De troon (2010)

Het kostuumdrama De troon gaat over onze eerste drie koningen, namelijk Koning Willem I, Koning Willem II en Koning Willem III. De zesdelige serie volgt de lijn van de vaders en de zonen, waarbij hun onderlinge verhoudingen worden belicht. De familieverhoudingen zijn vaak gespannen of erger. Niemand vertrouwt elkaar: ze branden allemaal van verlangen naar de troon. En dat met het ontstaan van Nederland als fraaie achtergrond!

Dit kostuumdrama kun je zien op TVBlik.

3. Juliana (2006 - 2009)

Juliana is de overkoepelende naam van twee miniseries. De eerste serie heet voluit Juliana, prinses van Oranje, het tweede seizoen kreeg de naam Juliana, koningin van Oranje mee. In beide seizoenen zien we Marieke de Kleine als Juliana en Hylke van Sprundel als Bernhard. Het eerste seizoen draait om Juliana’s studententijd. Het tweede volgt haar tijdens een turbulente periode, met onder meer de Tweede Wereldoorlog, de Hofmans-affaire en haar relatie met Bernhard.

Deze miniseries kun je zien op NPOStart.

4. Beatrix, onder vuur (2012)

Beatrix, onder vuur begint met de aanslag op de koninklijke bus tijdens Koninginnedag 2009, waarna het verhaal van de koninklijke familie in de uren direct na de aanslag en de jaren daarna vertelt wordt. Daarbij smelten heden en verleden samen, zo zien we Beatrix’ ontmoeting met Claus, de Lockheed-affaire en de ophef rondom de vader van Máxima. De meeslepende serie laat goed zien hoe zwaar de taken van een koningin kunnen zijn.

Deze serie kun je zien op TVBlik.

Fun fact: volgens de VPRO is Beatrix, onder vuur geen vervolg op Bernhard, schavuit van Oranje – een serie die je op nummer 6 in deze toplijst terugvindt.

5. Willem van Oranje (1984)

Pas na extra financiering van oud-Veronica-directeur Rob Out – die naar verluidt zijn portemonnee trok met de iconische woorden: “Wat kost die hap?” – konden de opnames van Willem van Oranje beginnen. Gelukkig zijn die extra centen goed besteed! De peperdure productie, met Jeroen Krabbé in de hoofdrol als de Vader des Vaderlands, laat op grootse wijze de Nederlandse geschiedenis zien. We volgen de opstand tegen Spanje en leren meer over het privéleven van Willem van Oranje.

Deze film kun je zien op dvd.

Jeroen Krabbé als Willem van Oranje. Beeld Veronica

6. Prins Bernhard, schavuit van Oranje (2010)

En dan tot slot nog onze favoriete serie over het Koningshuis: Prins Bernard, schavuit van Oranje. Een oudere prins Bernhard (Eric Schneider) vertelt prinses Máxima (Loes Haverkort) over zijn turbulente leven. Zijn verhaal voert ons met de jonge Bernhard (Daan Schuurmans) naar het Duitsland van de jaren 30, Londen, Argentinië, Canada en meer. Oorlog, corruptie en buitenechtelijke affaires en dochters - Bernhard is natuurlijk een van de spraakmakendste personen binnen ons koningshuis.

Deze serie kun je zien op TVBlik.

