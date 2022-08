De favoriete jurk van Máxima in de trendkleur van deze zomer

Máxima is in India om de agenda voor digitale financiële diensten te bespreken voor het verminderen van armoede en bevorderen van economische ontwikkeling. Zoals we van haar gewend zijn, doet ze dat uiteraard in stijl.

Máxima in haar favoriete groene jurk

Máxima volgt op haar manier de trends. Zo is ze dit seizoen gek op de modekleur groen en laat de asymmetrische Adikia jurk van Altuzarra haar modehart sneller kloppen. De knalgroene tie-dye jurk droeg ze al eens tijdens de (niet zo zomerse) zomerfotoshoot op Paleis Noordeinde) waar ze binnen schuilden voor de regen terwijl de foto’s werden gemaakt (zie hieronder).

Beeld Brunopress

Mee naar India

Het is zonde om zo’n prachtige en bovenal peperdure designerjurk in de kast te laten hangen, waarop Máxima besluit om de jurk in te pakken voor haar bliksembezoek aan India. Gemak dient ook koningin Máxima. Eenmaal in Azië draagt ze de Altuzarra met dezelfde witte, zomerse pumps en groene oorbellen als in Nederland.

Beeld ANP / EPA

Uitverkoop

Als ware mode-influencer die Máxima is, heeft ze er waarschijnlijk mede voor gezorgd dat de jurk online helemaal uitverkocht is. Webshop Net-A-Porter gooit de jurk nog met 60 procent in de uitverkoop. De jurk kost dan alsnog een luttele € 660. Dat de jurk in geen één maat meer te verkrijgen is, laat wel zien hoeveel vrouwen dezelfde jurk willen dragen als onze koningin.

