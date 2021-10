De favoriete platte schoenen van Máxima (want ja, die draagt ze ook!)

Er is voor Máxima weinig koninklijks aan een schoen met een hak onder de 10 centimeter, maar bij hoge uitzondering staat ze ervoor open om plat schoeisel te dragen.

Máxima’s favoriete platte schoenen

Máxima ruilt haar geliefde hakken - bij voorkeur van Gianvito Rossi - voor twee gelegenheden in: als het haar nat onder de voeten wordt óf als ze iets actiefs moet doen. Hoewel onze koningin zelfs tijdens een ritje in een vrachtwagen nog eerder kiest om op blote voeten te gaan dan om op platte schoenen te arriveren. Maar áls ze platte schoenen aantrekt, dan gaat ze het liefst voor de volgende exemplaren:

Ballerina’s

Beeld ANP / ANP

Het komt niet vaak voor dat Máxima op de fiets kan stappen om naar haar werk te gaan, maar als de kans zich voordoet grijpt ze hem. In juni 2020 brengt ze een bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag en voor de oplettende kijker: dat doet ze dus zonder pumps. De ballerina’s zijn van het merk Giuseppe Zanotti.

Loafers

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima is vrijwel nooit op een modemisser te betrappen, maar dit beeld viel niet helemaal in de smaak. Ze arriveert op prachtige groene pumps van Gianvito Rossi bij het bezoek aan Noord-Limburg, die ze voor de wandeling inruilt voor deze stappers. Deze chunky loafers verwacht je eerder bij koningin Elizabeth dan Máxima.

Puntige ballerina’s

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima schittert op de laatste dag van het staatsbezoek aan Duitsland in 2021 in een zeegroene zijden creatie van Natan. In de stad draagt ze ‘gewoon’ haar Gianvito Rossi-pumps, maar voor de Landschaftspark Herzberge ruilt ze de schoenen toch even om voor deze puntige ballerina’s. Misschien wel het meest chique platte schoeisel uit dit lijstje.

Sneakers

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Wie zich afvraagt of onze koningin wel in het bezit is van een paar sneakers: jazeker. Ze draagt ze ongetwijfeld vaker privé dan in het openbaar, maar voor NL Doet, georganiseerd door het Oranje Fonds, laat ze iedereen zien dat ze in haar immense schoenenkast ook ruimte heeft gemaakt voor dit soort schoenen. Net zoals Máxima niet zo vaak sneakers draagt, hoeft ze ook niet zo vaak schoon te maken in Huis ten Bosch. Toch steekt ze op deze dag haar handen flink uit de mouwen in Oegstgeest - maar dan wel op populaire sneakers van het merk Hogan.

