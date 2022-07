De gloednieuwe Libelle Royal staat bomvol prinsessennieuws: van de mooiste jurken tot levenslessen

In deze Libelle Royal hebben we prinsessen (en hier en daar een knappe prins) als rode draad gekozen. We zijn met een levensgrote kartonnen Amalia op pad gegaan en vroegen leeftijdsgenoten of ze wilden ruilen. Een dagje wilden sommige meiden dat wel, maar ze zagen het niet zitten om hun vrijheid op te geven en voor altijd in een gouden kooi te moeten leven. Want inmiddels is wel duidelijk, ook door de verhalen over prinses Charlène van Monaco en prinses Mako uit Japan, dat een prinsessenleven niet altijd even sprookjesachtig is. Vandaar dat Amalia, die nu officieel oud genoeg is om de troon te mogen bestijgen, tegen haar vader heeft gezegd: “Blijf jij voorlopig maar gewoon gezond eten en sporten, want ik wil nu nog even geen koningin zijn.”

Er was eens een prinses...

In de tussentijd hebben we de mooiste foto's en verhalen bijeengebracht van al die prinsessen en prinsen van ons eigen koningshuis én die van het buitenland.

Test je kennis

Doe de quiz en ontdek hoe goed jij op de hoogte bent van koninklijke schandalen en affaires, kom erachter hoe je leert om een koning(in) te zijn en ontdek een nieuwe generatie mannen met blauw bloed: je leest het allemaal in Libelle Royal.

