De koffer van Máxima zit bomvol mooie outfits - oud én nieuw - tijdens haar werkbezoek aan de VS

Willem-Alexander en Máxima zouden deze week samen in de Verenigde Staten op werkbezoek zijn. Maar niets is minder waar: doordat de koning herstellende van een longontsteking is, legt Máxima het bezoek in haar eentje af. Het perfecte moment om te shinen, moet de koningin gedacht hebben.

Naast een bomvolle agenda vallen namelijk vooral Máxima’s outfits op. Mooie outfit na mooie outfit wordt uit de koffer getrokken, waarvan we sommige looks al eerder zagen. Van een hagelwit pak tot haar gouden verjaardagstop: dit draagt Máxima tijdens haar werkbezoek in de Verenigde Staten.

Vliegen in pak

Joggingbroek en sweater aantrekken voor een lange vlucht? Niet als je Máxima heet (en een privéjet hebt). De koningin landde op het vliegveld van San Francisco en liet zich meteen van haar beste kant zien: in een prachtige hagelwitte businesslook.

Máxima werkbezoek VS Beeld ANP / ANP

Solidair in roze

Nog diezelfde dag bracht ze een bezoek aan een bekende lhbti-wijk in de Amerikaanse stad, waar ze voor de gelegenheid een knalroze jurk droeg. Het exemplaar met mantel komt, niet geheel verrassend, uit handen van haar favoriete modehuis Natan en zagen we eerder met Koningsdag.

Máxima werkbezoek VS Beeld ANP / ANP

Verjaardagsgoud

‘s Avonds stond er weer een afspraak op de agenda, en dat betekende voor Máxima opnieuw een kledingwissel. Ditmaal verscheen ze in een gouden top van Claes Iversen die we nog kennen van haar 50ste verjaardag in coronatijd. Toen bakte ze er koekjes in, nu bezocht ze er een netwerkevenement mee.

Máxima werkbezoek VS Beeld ANP / ANP

Máxima in ’t groen

Voor haar tweede dag in San Francisco kwam er wederom een parel uit de koffer. De groene jurk met plissé, brede riem en bloemenprint is een echte eyecatcher en komt net als de roze jurk van Natan. Met nog 2,5 dagen in de Verenigde Staten te gaan voorspellen wij nog heel wat fijne outfits.

Máxima werkbezoek VS Beeld ANP / ANP