De koning gaat ons voor: hier willen we allemaal naartoe in de kerstvakantie

In een museum zie je vaak slechts 6 tot 10% van de kunstcollectie die het museum bezit. Het overgrote deel van de collectie bevindt zich in een depot, dat niet openbaar is voor bezoekers.

Kijkje achter de schermen

Het Boijmans van Beuningen maakt een uitzondering. Als eerste ter wereld openen zij de deuren van hun kunstdepot voor bezoekers. Dat geeft een uniek kijkje achter de schermen van een museum en geeft je de mogelijkheid om nooit getoonde kunstwerken te zien.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Willem-Alexander in het depot van Museum Boijmans Van Beuningen Beeld © Museum Boijmans Van Beuningen

Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander mocht vrijdag aftrappen en bracht als eerste een bezoek aan het depot. Hij kreeg een rondleiding langs de ruim 150.000 kunstwerken in het depot. Ook bezocht hij de houtwerkplaats, het schilderijendepot, het restauratieatelier en de particuliere collectie.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Willem-Alexander in het depot van Museum Boijmans Van Beuningen Beeld © Museum Boijmans Van Beuningen

Leuk uitje

Het unieke aan de rondleiding door het depot, is dat Willem-Alexander en alle bezoekers die na hem komen, meer zien dan enkel een kunstcollectie. De rondleiding laat namelijk ook zien wat er komt kijken bij het verzorgen van een kunstcollectie en hoe werken worden onderhouden en gerestaureerd. Voor 20 euro kun jij dat ook meemaken. Een leuk uitje voor in de kerstvakantie?

Musea tonen vaak slechts zes tot tien procent van hun collecties. Als eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld brengt Depot Boijmans Van Beuningen daar verandering in. De Koning opent het depot en krijgt een rondleiding. https://t.co/AiaTZQ5cyP pic.twitter.com/lWL9tzjnlT — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 5 november 2021

Willem-Alexander heeft wel oog voor mooie dingen. Dit zijn de mooiste cadeaus die hij aan Máxima gaf.

Bron: Boijmans van Beuningen, Koninklijk Huis.