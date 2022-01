Het was een echte royal wedding met alles erop en eraan.

Rijke familie

Prinses Fadzillah Lubabul Bolkiah is een van de twaalf kinderen van de Sultan van Brunei. Die laatste is nogal een rijke man. Met zo'n 20 miljard dollar op de bank is hij een van de rijkste mensen ter wereld. Hij kon dan ook best wat centen aan de bruiloft van zijn dochter uitgeven.

Tiara

Een nieuwe tiara kreeg de prinses alleen niet. Ze droeg het exemplaar van de eerste vrouw van de Sultan. Haar oudere zus leende de tiara al eerder voor haar bruiloft. Niet verrassend dus, maar wel prachtig!

Matchy-matchy

De trouwjurk van de bruid en het pak van de bruidegom waren erg matchy-matchy. Ze werden allebei ontworpen door Bernhard Chandran en die heeft duidelijk erg zijn best gedaan om de stukken goed bij elkaar te laten passen.

Op de foto met de kat

Ook behoorlijk opvallend: toen de twee samen trouwfoto's maakten, moest er ook een foto met de kat komen. Het beestje zelf leek er wat minder zin in te hebben...

Vrijgezelle broer

Denk je bij het zien van deze bruiloftskiekjes nou: wát een gezelligheid, bij die familie zou ik wel willen horen? En heb je niet zo'n zin meer om te werken voor je geld? Dan hebben we een tip voor je: de broer van prinses Fadzillah, prins Mateen, is nog vrijgezel. Deze 30-jarige prins is een van de meest begeerde vrijgezellen ter wereld omdat hij knap is én schathemeltjerijk. Kijk hier maar even.

Bron: Beaumonde