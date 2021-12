De verborgen boodschap achter de sieraden van Kate Middleton

Wij zetten een aantal van die subtiele hints op een rijtje.

Koffiepot in Jordanië

Laten we beginnen met een van de meest recente foto’s die we van Kate Middleton hebben, namelijk die van de kerstkaart met haar hele gezin. Deze foto is in Jordanië gemaakt en Kate draagt op de foto een ketting waar een Arabische koffiepot aan hangt, ook wel bekend als een ‘dallah’. Dallahs worden in het Midden-Oosten gebruikt als een teken van gastvrijheid. Kate droeg dit kettinkje eerder al in 2005 maar ze heeft hem waarschijnlijk opnieuw gedragen tijdens deze reis als een teken van waardering voor de gastvrijheid van iedereen in het land.

Rode oorbellen tijdens EK-finale

Beeld The FA via Getty Images

In juli 2021 was Kate samen met prins William en prins George aanwezig tijdens de EK-finale in Wembley. Kate droeg een geheel witte outfit met opvallende rode oorbellen. Deze rode oorbellen droeg ze om haar steun te betuigen aan het Engelse team, die rood in hun logo en tenues hebben.

Liefde voor kinderen

Dat Kate Middleton gek is op haar drie kinderen, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Maar zo nu en dan kan ze het niet laten om dit ook door middel van haar sieraden te benadrukken. Zo draagt ze in bovenstaande video een kettinkje met de initialen van haar kinderen. Ontzettend lief, toch?

Lokale ondernemers steunen

Beeld Getty Images

Tijdens een bezoekje aan South Wales in december vorig jaar, droeg Kate een paar gouden opvallende oorbellen. Deze oorbellen waren ontworpen door Hayley Spencer voor haar in Wales gevestigde merk Spells of Love. Kate maakt er geen geheim van dat ze lokale ondernemers graag steunt en deed dit dus ook in Wales.

Geboorte prins Louis

Getty Images Beeld UK Press via Getty Images

Toen Kate voor het eerst prins Louis aan de wereld liet zien, droeg ze een rood jurkje en oorbellen met parels. Parels hebben een symbolische betekenis, ze zouden namelijk een kalmerend effect hebben, relaties versterken en voor een gevoel van veiligheid zorgen.

