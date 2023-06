Deens babynieuws: prins Gustav en prinses Carina (54) kregen een zoontje via een draagmoeder

Prins Gustav en Carina stapten vorig jaar in het huwelijksbootje en kunnen hun geluk nu bezegelen met een baby.

Koninklijke familie

Het jongetje is in de Verenigde Staten geboren en Gustav en Carina waren allebei aanwezig bij de bevalling, zo laat het hof weten. Prins Gustav is de zoon van prinses Benedikte, de zus van koningin Margrethe van Denemarken. De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt, maar hij is het vijfde kleinkind van prinses Benedikte.

Diep dankbaar

Eerder lieten de twee al weten helemaal in de wolken te zijn met het feit dat ze een kindje verwachtten. “We zijn erg blij en diep dankbaar voor deze kans en bedanken iedereen die heeft geholpen bij het vinden van een wettelijke weg om dit te realiseren”, zo valt er in een verklaring te lezen.

Bron: Instagram