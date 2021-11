Deense hof deelt nieuw portret van koningin Margrethe ter ere van 50-jarig jubileum

Op de foto draagt de koningin een tiara, vele juwelen en verschillende speldjes. Ze zit geposeerd in de koepelzaal van slot Fredensborg en kijkt opzij. De foto werd gemaakt door fotograaf Morten Abrahamsen.

Jubileum koningin Margrethe

Deze prachtige foto is niet haar enige jubileumcadeautje. Er zullen meerdere evenementen gehouden worden ter ere van het jubileum. Daarnaast zullen er interviews worden gehouden en documentaires naar buiten komen waarin koningin Margrethe vertelt over haar leven als staatshoofd.

Viering

Het Deense hof schrijft bij de foto: “Over anderhalve maand is het 50 jaar geleden dat Frederik IX stierf en de koningin haar vader op de Deense troon opvolgde. Het 50-jarig regeringsjubileum van de koningin wordt medio januari gemarkeerd en gevierd met een reeks evenementen, waaraan de koninklijke familie, vertegenwoordigers van Denemarken en een aantal buitenlandse gasten zullen deelnemen. Het officiële programma voor het jubileum in januari is te lezen op de website van het Koninklijk Huis.”

Het nieuwe portret

Over de foto wordt geschreven: “Dit portret wordt beschikbaar gesteld aan de media, bedrijven, gemeenten, organisaties, winkels, verenigingen en steden die willen deelnemen aan de viering van het aanstaande jubileum van de koningin.”

Bron: Blauw bloed