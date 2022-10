Deze 7 royals probeerden hun excuses aan te bieden

Dit artikel is afkomstig van Nouveau.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Sorry, not sorry

Koningin Margrethe van Denemarken was in eerste instantie absoluut niet van plan om ‘sorry’ te zeggen voor de bruuske demotie van haar kleinkinderen. Ze vond het eerder een goede actie van haarzelf. Maar aanzwellende kritiek op de vrij kille manier waarop ze het had aangepakt, deed haar toch van gedachten veranderen. Al formuleerde ze het wel zo dat het eigenlijk geen echte excuses waren.

“De afgelopen dagen is er heftig gereageerd op mijn besluit over het toekomstig gebruik van titels voor de vier kinderen van prins Joachim”, liet Margrethe weten. “Het raakt me, zoveel is duidelijk. Mijn besluit heeft lang op zich laten wachten. Mijn 50-jarig jubileum op de troon is een natuurlijk moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd.”

Ze vervolgde: “Dit dwingt me soms tot moeilijke beslissingen. Het voeren van een koninklijke titel brengt een aantal verplichtingen en plichten met zich mee, die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie zullen worden gedragen. Deze aanpassing zie ik als een noodzakelijke waarborg voor de toekomst van de monarchie. Ik heb mijn beslissing genomen als koningin, moeder en grootmoeder. Maar als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen. Niemand zou eraan mogen twijfelen dat mijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen mijn grootste vreugde en trots zijn. Ik hoop dat we nu als familie de rust en vrede kunnen vinden om dit een plek te geven.”

Met andere woorden: of zoon Joachim en zijn vrouw Marie alsjeblieft geen interviews meer willen geven.

Prins Joachim en de regels

Prins Joachim (30), zoon van prinses Astrid, tiende in de lijn van troonopvolging in België, was tijdens de pandemie zo klaar met de coronabeperkingen dat hij meende dat de regels en adviezen niet meer voor hem golden.

Zo reisde hij gezellig af naar het Spaanse Cordoba, woonde daar een feest bij en raakte besmet met het coronavirus. Ook had hij ‘zich onttrokken aan de verplichting om na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine te gaan’.

Spijt? Hooguit dat hij betrapt was. Maar in zijn verklaring draaide en dook hij niet, dat moet gezegd worden. De prins stuurde aan het Spaanse persbureau EFE een statement. Daarin erkende hij ‘niet alle quarantainemaatregelen te hebben gerespecteerd’. De prins zei dat hij zijn daden ‘diep betreurt’ en dat hij ‘de gevolgen ervan zal aanvaarden’. Het liep allemaal met een sisser af.

De koning en de starlet

Koning Carl Gustaf van Zweden maakte rond 2010 een klassieke midlifecrisis door. Wisselende contacten in het nachtleven, seksfeestjes met strippers én een affaire met popzangeres Camilla Henemark gaven de wat kleurloze koning opeens een wild kantje.

Het boek dat erover werd geschreven was een bestseller en dwong ZM tot een reactie die ook weer uitblonk in vaagheid en non-excuses: “Mijn gezin en ik hebben besloten de pagina om te slaan en vooruit te kijken, omdat dit allemaal al lang geleden gebeurd is.” Toepasselijker was geweest: “Het spijt me dat ik mijn vrouw verdriet heb gedaan en mijn gezin en ambt voor gek heb gezet, het zal niet meer gebeuren.”

Harry en het gekostumeerde feest

In januari 2005 verscheen prins Harry op een gekostumeerd feest in een nazi-uniform. Hij had niet de ballen om het zelf aan te kaarten, maar liet de staf van Clarence House het opknappen.

“Prins Harry heeft zich verontschuldigd voor alle gêne en aanstoot die hij heeft veroorzaakt. Hij realiseert zich dat het geen goede keuze voor een kostuum was.”

De prins haalt tegenwoordig de schade in door zijn excuses aan te bieden voor álles waar wie dan ook maar enig aanstoot aan kan nemen, wat ook weer een beetje overdreven is.

Hertogin Sarah en de cheque

Sarah, hertogin van York, heeft al zoveel schandalen en schandaaltjes achter de rug dat ze een royal veteraan is in excuses aanbieden. Voor haar minnaars, voor haar dubieuze deals met nepsjeiken, voor haar schulden. Helemaal raak waren haar excuses die ze al in 2011 aanbood voor het aannemen van geld van veroordeeld pedofiel Jeffrey Epstein, om schulden af te kunnen betalen.

“Het spijt me enorm dat ik betrokken ben geraakt bij Jeffrey Epstein”, zei ze. “Ik verafschuw pedofilie en elke vorm van seksueel misbruik van kinderen en weet dat dit een gigantische inschattingsfout van mij was. Ik heb er zoveel spijt van dat ik er geen woorden voor heb. Zodra ik ertoe in staat ben, zal ik het geld terugbetalen en dan wil ik nooit meer iets met hem te maken hebben.” Ze hield haar woord.

Prins Philip en de crash

In 2019 veroorzaakte prins Philip op een weg in de buurt van Sandringham een ongeluk waarbij hij ongedeerd uitstapte en een van de twee inzittenden van de andere auto gewond raakte.

Er werd een poging gedaan de boel in de doofpot te stoppen, maar dat mislukte jammerlijk. Philip (op de foto in 1985 met een van zijn geliefde Range Rovers) schreef het slachtoffer uiteindelijk zelf een brief waarin hij zijn excuses aanbood voor het ongeluk en zijn opluchting uitsprak dat niemand ernstig gewond was geraakt. Een paar weken later leverde de toen 97-jarige prins vrijwillig zijn rijbewijs in.

De Oranjes en de vakantie

Weet je nog, najaar 2020? Toen je nog niet naar de Griek op de hoek kon vanwege de pandemie en de Oranjes toch in Griekenland vakantie gingen vieren? Toegegeven, Griekenland stond destijds op geel qua reisadvies en er waren wel meer mensen die weggingen, maar voor de beeldvorming en de solidariteit was het niet handig.

Dat beseften ze zelf ook en ook dit leverde excuses op die eigenlijk geen excuses waren. Wel een masterclass in Bedremmeld en Berouwvol kijken van Máxima, dat goed was voor vele memes.

Wat zei ZM nu precies? “Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, aldus koning Willem-Alexander. “Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.”

Volgens Willem-Alexander hadden Máxima en hij het besluit om schielijk terug te keren zelf genomen “vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.” De koning zei verder dat het gezin vanaf het begin van de coronacrisis hun best heeft gedaan om “binnen de grenzen van het coronabeleid, ruimte te vinden en er zoveel mogelijk te zijn voor iedereen die in onzekere tijden steun zoekt.”

“Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Een tijd van gemis, beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en onzekerheid ook. Wij hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon en digitaal. Met u en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn, voelen wij ons verbonden.”

Het koningspaar liet verder weten zich in te blijven zetten om het coronavirus eronder te krijgen. “Zodat iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken, zodra het kan. Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door, naar ons beste kunnen. We zijn betrokken. Maar niet onfeilbaar.”

Maar toch een tikje te trots om gewoon te zeggen: “Sorry, stomme actie, hadden we niet moeten doen – het zal niet meer voorkomen.”

