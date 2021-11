Déze actrice inspireerde Meghan Markle om actrice te worden

Een jeugd in Los Angeles

Als kind was Meghan Markle al op tv- en filmsets te vinden. Die ene keer dat ze in de Nickelodeon Show verscheen omdat ze zich als 11-jarig meisje had uitgesproken tegen een commercial voor afwasmiddel bijvoorbeeld. Ook ging ze regelmatig mee met haar vader, die zich als professional bezighield met de lichtinstallaties van filmsets. Af en toe werd ze dan maar naar de catering gestuurd, want niet elke filmscène is natuurlijk geschikt voor de ogen van kleine meisjes. Of ze toen al de wens had om actrice te worden? Niet per se. ‘Ik wilde niet zo’n cliché meisje zijn dat in LA opgroeide en vervolgens besloot actrice te worden,’ vertelde Meghan volgens Harper's Bazaar UK. De beslissing om als actrice door 't leven te gaan, kwam iets later. En wel door een actrice die we allemaal kennen.

Meghans grote voorbeeld

Meghan Markle had altijd veel bewondering voor de beeldschone Julia Roberts, en deze succesvolle actrice zou haar dan ook hebben geïnspireerd tot een carrière in de filmwereld. Het zien van Roberts als grootste inspiratiebron kreeg ook nog eens een duwtje in de rug, toen Meghan het compliment kreeg en profil best wel op Roberts te lijken. Hopelijk voor Harry kwam dat compliment van hém, want het is ‘het mooiste compliment dat ze ooit heeft gekregen,’ vertrouwde Meghan de interviewer toe.

Julia Roberts Beeld Getty Images

Mét succes

Of het nu mede aan Julia Roberts te danken is, aan haar jeugd in LA of gewoon omdat ze een natuurtalent was: Meghan Markle werd een actrice met succes. Zo was ze seizoenen lang te zien in het populaire Suits; niet wetende dat ze ooit zou trouwen met haar prins.

Bron: Harper's Bazaar UK, In Style en Beaumonde.