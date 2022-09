Déze foto symboliseert de warme band tussen de Oranjes en koning Charles

Meer dan tweeduizend genodigden zijn maandag in Westminster Abbey aanwezig om op gepaste wijze afscheid te nemen van Elizabeth. Voor de prominente aanwezigen organiseert koning Charles de avond ervoor een exclusieve receptie waar de Oranjes uiteraard niet ontbreken.

Een nieuwe foto van zondagavond. pic.twitter.com/qfIAu7lxWO — Josine Droogendijk (@josineevers) 19 september 2022

Charles gesteund door de Oranjes

Soms zegt één beeld meer dan duizend woorden, zoals je hierboven ziet als de Oranjes in gesprek zijn met de nieuwe vorst van het Verenigd Koninkrijk. De bemoedigende arm van Beatrix op de rug van Charles die op 73-jarige leeftijd aan zijn belangrijkste baan ooit begint. De blik van genegenheid van Willem-Alexander naar zijn moeder. De glimlach die dit intieme moment op het gezicht van Máxima tovert en het respect dat Charles heeft voor Beatrix. Aan alle details op de foto is te zien dat de hechte band tussen de koninklijke families al decennialang teruggaat.

Eerste rij

De band tussen de families wordt opnieuw benadrukt tijdens de uitvaart als de Oranjes plaatsnemen op de voorste rij, recht tegenover de Britse royals en voor de kist van Elizabeth. De Oranjes zitten naast koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden en koningin Margrethe en prins Frederik van Denemarken.

Er is goed nagedacht over de plaatsing van de royals. Omdat het gebaseerd is op het moment van aantreden, zitten Margrethe, Carl Gustaf en Beatrix vooraan. Daarbij worden ze vergezeld door het familielid dat ook naar Engeland is afgereisd voor de uitvaart.

Het is vrij uniek dat de Nederlandse delegatie royals uit drie koppen bestaat. In de regel zouden alleen de zittende staatshoofden bij de uitvaart aanwezig zijn.

Sinds het overlijden van Queen Elizabeth II worden de Britse royals veel gespot met sieraden van parels. Royaltykenner Josine weet je te vertellen dat dit geen toeval is en vertelt het mooie verhaal achter dit symbool van rouw.