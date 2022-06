Deze royals hebben hun duikbrevet

William en Kate noemden hun duik bij het Barrièrerif van Belize een hoogtepunt van hun #RoyalTourCaribbean.

Het leverde prachtige plaatjes op en het stel genoot zichtbaar.

‘Het was fantastisch,’ aldus prins William.

Britain's Prince Charles, Prince of Wales (L) speaks as his son Prince William, Duke of Cambridge scuba dives with British Sub-Aqua Club (BSAC) members at a swimming pool on July 9, 2014 in London, England. In May 2014, The Duke of Cambridge followed in the footsteps of The Prince of Wales and The Duke of Edinburgh by becoming President of BSAC, the UKs governing body for scuba diving. (Photo by Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images) Beeld Getty Images

William is een enthousiast duiker, net als zijn vader kroonprins Charles en zijn opa prins Philip ooit waren.

Prince William, Duke of Cambridge snorkels with British Sub-Aqua Club (BSAC) members at a swimming pool on July 9, 2014 in London, England. In May 2014, The Duke of Cambridge followed in the footsteps of The Prince of Wales and The Duke of Edinburgh by becoming President of BSAC, the UKs governing body for scuba diving. (Photo by Lodge Media via Getty Images) Beeld Getty Images

Hier duikt de prins in een zwembad van de British Sub-Aqua Club, waar snorkel- en scubalessen worden gegeven om kinderen enthousiast te maken.

Ook prins Harry heeft zijn duikbrevet. Hier dook hij mee met een squadron van de marine om onder water dingen te repareren.

Dit is Albert van Monaco, liefhebber van alles wat maar met de zee te maken heeft. Hij ligt hier in de haven van het prinsdom…

… waar hij vervolgens onderdook.

Kroonprinses Mary van Denemarken kon haar eigen man Frederik bezichtigen toen die een duik nam in het aquarium van Hirtshals.

Fred probeerde er nog een romantische draai aan te geven, maar ze ging echt het glas niet zoenen 😁

THE BOTTOM, SABA - DECEMBER 01: King Willem-Alexander of The Netherlands and Queen Maxima of The Netherlands during the diving experience on December 01, 2017 in The Bottom, Saba. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

King Willem-Alexander of The Netherlands and Queen Maxima of The Netherlands during the diving experience on December 01, 2017 in The Bottom, Saba. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima genoten erg van hun duik bij Saba in 2017…

THE BOTTOM, SABA - DECEMBER 01: King Willem-Alexander of The Netherlands and Queen Maxima of The Netherlands during the diving experience on December 01, 2017 in The Bottom, Saba. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

…al is het altijd even gedoe voor alles zit waar het moet zitten.

Bron: Nouveau magazine