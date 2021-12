Naast dat het een heel aandoenlijk plaatje is, is vooral de keuze voor het dragen van de jeans héél opmerkelijk.

Niet heel royal

Op de kerstkaart dragen zowel Harry en Meghan als Archie een spijkerbroek. Het zorgt voor een mooi en casual geheel, maar naar alle waarschijnlijkheid hebben ze met een reden voor deze look gekozen. Een jeans is namelijk niet echt royal en andere prinsjes van Archie’s leeftijd, dragen zo’n broekje nog niet. De spijkerbroek is namelijk een van de weinige items die niet is gebonden aan geslacht, leeftijd of klasse. En als royal laat je meestal juist wél je status en klasse zien, zeker op een kerstkaart. Vooral de scheur in Harrys broek zorgt voor een rebels randje.

Vrijheid

De look is beslist ingetogen voor de hertogin, die bekend staat om haar liefde voor merkkleding en dure gepersonaliseerde sieraden. Als je Harry en Meghan bent en een foto als kerstkaart verstuurt, dan weet je natuurlijk dat dit kiekje de hele wereld over zal gaan. Het dragen van een spijkerbroek is dan ook een bewuste keuze geweest. Het heeft te maken hun keuze voor vrijheid.

Geschiedenis van de jeans

In de jaren 50 werd de jeans hip onder jongeren. In de Amerikaanse films The wild one en Rebel without a cause speelden opstandige jongeren in jeans de hoofdrol, waardoor deze broek al snel met een tegencultuur en vrijheid geassocieerd werden. De jeans werd toen als provocatief gezien en had een ruig imago.

Stapje terug

Begin 2020 deden Harry en Meghan een stapje terug als leden van het Britse koningshuis. Ze wilden niet langer ‘senior leden’ van de koninklijke familie zijn, maar financieel onafhankelijk worden en hun tijd verdelen tussen Groot-Brittannië en Noord-Amerika. Inmiddels wonen ze in Amerika. De foto is dan ook vermoedelijk genomen bij hun prachtige villa in Californië.

Amerika

Ook die overstap lijkt terug te komen in hun keuze voor het dragen van spijkerbroeken op de kerstkaart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen tienduizenden Amerikaanse soldaten naar Europa en zij droegen allemaal een spijkerbroek. Toen de oorlog eenmaal voorbij was en de soldaten terug naar huis gingen, lieten zij deze broeken achter. Aangezien de Europeanen Amerika als hun grote voorbeeld zagen, wilden zij net als de Amerikanen spijkerbroeken dragen.

