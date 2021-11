Dít is waarom de marine een speciaal plekje heeft in het hart van koning Willem-Alexander

Als tiener was Willem-Alexander al vroeg ondersteboven van het leven op zee. Als hij op zijn veertiende met een vriendje naar het Korps Mariniers in Noorwegen gaat en een tocht op zee maakt, is hij erg onder de indruk. Na zijn VWO besluit hij dan ook bij de marine te gaan.

NLD-19850819-DEN HAAG: Kroonprins Willem Alexander als adelborst tijdens zijn opleiding tot marineofficier. ANPFOTO. Beeld ANP / ANP

Begin dienstplicht

In 1985 meldt Willem-Alexander zich bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hoewel hij kroonprins is en de jongste van de groep, willen zijn ouders geen voorkeursbehandeling voor Willem-Alexander. En dus spendeert hij zijn tijd bij de marine zoals ieder ander. Op dag één haalt hij zijn plunje en zoekt hij een bedje uit. Zijn hut deelt hij met collega’s en aan boord wordt hij gewoon aangesproken met ‘meneer’. Dat hoorde nou eenmaal bij zijn rang.

Zelf had Willem-Alexander wel eens het idee dat hij als kroonprins juist wat harder werd aangepakt. “Ik werd ook wel eens extra hard aangepakt. Dat was op school ook al”, zei hij wel eens. “Het is aan boord een paar keer gebeurd dat iets niet helemaal gelopen was zoals het moest. Toen barstte de hel ook los en kreeg ik goed op mijn donder.”

‘Grootste lol’

Desondanks beleeft Willem-Alexander mooie jaren bij de marine. Hij leerde, hij voer, hij ging op excursies en had de grootste lol met zijn collega’s. “Als je na een lange reis gaat stappen in Amsterdam en naar een voorstelling van een populaire zanger van het Nederlandse lied gaat en met z’n allen voluit zit mee te brullen, dan heb je ook weer de grootste lol”, zei hij daar eens over.

NLD-850819-DEN HELDER: Kroonprins Willem Alexander temidden van jaargenoten op de eerste dag van zijn opleiding tot marineofficier. ANPFOTO. Beeld ANP / ANP

Beëdiging

Op dinsdag 1 juli 1986 wordt Willem-Alexander beëdigd als officier der Koninklijke Marine-reserve in de rand van luitenant ter zee van speciale diensten der derde klasse. Zijn familie is trots. Op de foto is vastgelegd hoe moeder Beatrix haar zoon een dikke knuffel geeft om hem te feliciteren.

NLD-860701-DEN HELDER: Koningin Beatrix feliciteert kroonprins Willem-Alexander met zijn beëdiging tot marineofficier. De prins is benoemd tot luitenant ter zee der 3e klasse. ANP/BENELUXPRESS Beeld ANP / ANP

Zelfstandige wacht lopen

Vlak na zijn beëdiging is het aan Willem-Alexander om zelfstandig een vaart te navigeren, ook wel een ‘zelfstandige wacht lopen op de brug’. Hij vaart vanuit Kiel naar Den Helder. Op zijn 19e heeft hij dan al een 300-koppige bemanning onder zich én hij draagt de verantwoordelijkheid voor een miljoenenschip. Gelukkig verloopt de vaart soepeltjes en naar verluidt kijkt Willem-Alexander nog altijd terug op dit moment als één van de hoogtepunten van zijn tijd bij de marine.

Willem-Alexander op marinekamp op Curaçao in 1987. Beeld ANP / ANP

‘Kleuterinstituut’

Begin 1987 zit de dienstplicht van Willem-Alexander erop. Hij geeft aan veel geleerd te hebben, maar minder enthousiast te zijn over de ‘kunstmatige sfeer’ bij de marine. “Het leek af en toe wel een kleuterinstituut.” Toch kijkt hij positief terug op zijn tijd bij de Marine. “Bij de marine ben ik echt man geworden”, zei hij wel eens in interviews.

Speciaal plekje

Hoewel Willem-Alexander na zijn dienstplicht geschiedenis gaat studeren in Leiden, houdt de marine altijd een bijzondere plek in zijn hart. Zo gaat hij nog vaak bij de marine op bezoek in binnen- en buitenland. Ook is hij sinds 2006 verbonden aan de Veteranendag. En zelfs op zijn huwelijk verwijst hij naar zijn bijzondere tijd bij de marine door zijn marine-uniform te dragen.

NLD-20020202-AMSTERDAM: Prinses Máxima en prins Willem-Alexander kussen op het balkon van de NIeuwe Kerk na de inzegening van hun huwelijk in Amsterdam. ANP PHOTO OLAF KRAAK Beeld ANP / ANP

Bron: Marineschepen.nl, NOS, NRC.