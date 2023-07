Dít is Willem Jan van Vollenhoven, de zoon van prins Floris

De zoon van prins Floris en prinses Aimée werd op 1 juli 2013 om 13:32 uur geboren. Zijn volledige naam is Willem Jan Johannes Pieter Floris. Zijn roepnaam is Willem Jan, vernoemd naar zijn overleden oudoom: Willem Jan van Vollenhoven. Ook de overige namen van de kleine man zijn vernoemingen. Johannes en Pieter zijn de opa’s van Willem Jan en Floris komt natuurlijk van zijn vader, prins Floris.

Familie van Vollenhoven

Willem Jan is de enige zoon van prins Floris en prinses Aimée. Zijn ouders kregen voor hem twee dochters: Magali Margriet Eleonoor en Eliane Sophia Carolina. Magali werd geboren in 2007 en is vernoemd naar haar tante Magali Söhngen en naar haar oma’s, prinses Margriet en Eleonoor Söhngen-Stammeijer, de moeder van Aimée. Eliane werd geboren in 2009 en draagt één van de namen van haar peettante, prinses Carolina de Bourbon de Parme.

Prins Floris en prinses Aimee in 2014 met hun drie kinderen: Magali, Eliane en Willem Jan in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Beeld ANP / Frank van Beek Fotografie

Prinses Aimee en Prins Floris met hun dochters Magali en Eliane van Vollenhoven Beeld ANP / MMP

Ouders prins Floris en prinses Aimée

De vader van Willem Jan, prins Floris, trad op 20 oktober 2005 in Naarden in het huwelijksbootje met Aimée Leonie Allegonde Marie Söhngen. Prinses Aimée komt uit Amsterdam en leerde prins Floris kennen tijdens haar studententijd in Leiden. In 2014 verscheen Aimée voor het eerst op het koninklijke toneel, bij de doop van prinses Amalia.

Naast haar rol als moeder heeft de prinses een eigen bedrijf in mode en lifestyle. Prins Floris richtte in 2021 samen met Laurens Rosenmöller Delta Participaties op, een investeringsmaatschappij gericht op duurzame groei voor de lange termijn. Daarnaast is hij bestuurslid bij Stichting Eendracht en de Richard Krajicek Foundation.

Prins Floris en prinses Aimée tijdens hun bruiloft Beeld ?unoPress/Patrick van Emst

Prinses Aimée tijdens haar bruiloft Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Prins Floris en prinses Aimee bij de viering van Koningsdag 2023 in Rotterdam. Beeld ANP / MMP

Willem Jan van Vollenhoven

Waar Willem Jan naar school gaat of wat zijn hobby’s zijn, is niet bekend. In tegenstelling tot zijn ouders en zussen wordt hij niet vaak gezien tijdens koninklijke gelegenheden met zijn familie. Wel kunnen fans van het gezin geregeld een glimp van Willem Jan opvangen op het Instagram-account van zijn vader. Daar is te zien dat Willem Jan onder andere graag fietst en sport, dat hij van de natuur houdt en muziek maakt in een bandje. Ook staat hij, net als zijn ouders, altijd met een stralende lach op foto’s.

Geen adellijke titel

Voor het huwelijk van prins Floris en prinses Aimée werd aan het Nederlandse parlement geen toestemming gevraagd. Hierdoor verloor prins Floris zijn recht op troonopvolging en zijn lidmaatschap van het koninklijk huis. Willem Jan en zijn zussen dragen de achternaam Van Vollenhoven en bezitten geen adellijke titel. Ze zijn wel lid van de Nederlandse koninklijke familie, maar horen niet bij het koninklijk huis.

