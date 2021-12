Dit kan prinses Amalia doen als ze geen koningin wil worden

Op haar veertiende heeft ze zich verzoend met het idee van haar toekomst, vertelt Amalia.

‘Heb je het toen al omarmd?’ vraagt Claudia.

Even dat waasje over die bruine ogen. Ze heeft zich erbij neergelegd, zegt ze, maar het nog niet omarmd. Er is nu een muur waar ze eerst overheen moet, en ‘pas achter die muur kan ik dan misschien iets omarmen’.

Desalniettemin maakt ze niet de indruk er geen zin in te hebben, maar stél dat, dan kan ze altijd nog kiezen voor de ‘Argentijnse route’.

Ontsnappingsroute

Ulli d’Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht aan de UvA en lid van de vereniging Republiek, schetst de ‘ontsnappingsroute’ in het Parool: “Zoals bekend heeft haar moeder Máxima een dubbele nationaliteit: ze bezit de Argentijnse nationaliteit door geboorte, en de Nederlandse via een speciale procedure die ook voor topsporters wordt gebruikt.

Kinderen van Argentijnen die buiten Argentinië worden geboren, kunnen ook de Argentijnse nationaliteit krijgen. Dat staat in artikel 1 lid 2 van de Argentijnse nationaliteitswet.

Gedurende de minderjarigheid kunnen de ouders of voogden dit aanvragen. Dan moeten de geboorteakte van de moeder – waaruit blijkt dat die in Argentinië geboren is – en van het kind zelf – waaruit blijkt dat het in het buitenland geboren is – worden overhandigd.”

Voor zover wij weten hebben de koninklijke ouders op dit punt nog geen actie ondernomen en bezitten de drie koningskinderen alleen de Nederlandse nationaliteit.

Het is aan Amalia

Ulli d’Oliveira vervolgt: “Vanaf haar meerderjarigheid kan Amalia ook zelf deze stap zetten. In artikel 2 van de Argentijnse Algemene Maatregel van Bestuur over nationaliteit en naturalisatie van 1984 staan de details van zo’n optie vermeld. Bij de Argentijnse consul moet het bewijs van de geboorte in Argentinië van de moeder worden geleverd – Máxima is in Buenos Aires geboren – en van de eigen afstamming en geboorte buitenslands. Om de Argentijnse nationaliteit door optie te verwerven hoeft Amalia niet in Argentinië te wonen.

Kiest Amalia ervoor om deze optie uit te brengen, dan is daarvan het onvermijdelijke gevolg dat zij haar Nederlanderschap verliest. Dat staat in art. 15 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Het effect van het verlies van de Nederlandse nationaliteit is verstoting uit de troonsopvolging. Dat staat niet in de Grondwet, maar in de Wet op het lidmaatschap van het Koninklijk Huis.”

We vermoeden niet dat het zover zal komen, but it’s good to have options, zullen we maar zeggen.

Bron: All Things Amalia