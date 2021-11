Dít waren de outfits van prinses Beatrix op Curaçao

Prinses Beatrix was op Curaçao ter ere van het 25-jarig bestaan van de samenwerking tussen natuurorganisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze woonde activiteiten van sociaal maatschappelijke organisaties bij en wilde de impact van de coronacrisis aanschouwen.

Dag 1

De aankomst van Prinses Beatrix op Curaçao, afgelopen donderdag. Beeld Brunopress/POOL/Koen van Weel

Het bezoek begon met ontvangst door de gouverneur. Daarvoor was prinses Beatrix gehuld in een nette, diepblauwe pantalon en bijpassende jas. Een subtiele, zilveren steeksluiting hield de jas dicht. Een parelketting zoals we die vaker zien bij Beatrix maakte de outfit af.

De avond van dag 1: een receptie. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De avond van dag 1 viel en onze voormalige koningin bezocht een receptie. Ze verscheen in een andere outfit. Prinses Beatrix koos voor een rok en tuniekcombinatie in een aanwezige kleur: lila. De tuniek valt wat wijder om haar lichaam heen. Opvallend zijn de rouches op de voorkant en langs de hals van de blouse. Verder droeg ze roze-beige puntschoentjes met een klein hakje en een statige strik op de neus.

Dag 2

Een bezoekje op dag twee aan het Renaissance hotel. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Op dag twee verscheen Beatrix in een aantal verschillende outfits, waaronder deze rok en tuniekcombinatie met een opvallende print. De basiskleur lijkt paarsig, met als print rode rozenblaadjes. Ze droeg platte, zwarte loafers en een aantal gouden kettinkjes over elkaar. De print op haar outfit stal de show. Veel andere accessoires waren daarom niet nodig.

Eerder op de avond bezocht Beatrix een kathedraal Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Op de avond van dag 2 bezocht de voormalig koningin kort een kathedraal op Curaçao. Ze droeg een soepel vallende broek met een haast paisley-achtig werkje er op. De blouse die Beatrix erboven droeg heeft hetzelfde werkje, maar omdat ze er een zwarte, ruimvallende trui overheen droeg zien we daar weinig van terug.

Om haar hals droeg ze een ketting met een rode steen, die mooi past bij de kleuren in de outfit.

Dag 3

Dag 3, meer paisley! Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Op dag 3 van het bezoek ging prinses Beatrix, gewapend met twee wandelstokken, wederom in een blouse met paisleypatroon gehuld op pad. Ditmaal was de hoofdkleur van de outfit blauw: blauwe broek, petrol tas, blauwe schoenen. Beatrix droeg dit werkbezoek haast geen jurken en zo ook hier niet. Weer koos ze voor de broek met tuniekcombinatie. De tuniek van vandaag heeft een opvallend kenmerk: flared mouwen!

Dag 2, outfit vanaf een andere kant. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Dag 4

Dag 3, even voor het persmoment. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De laatste dag, laatste outfit. Na een ritje in een golfkar over een terrein van Octagon Avila Beach hotel, kreeg Beatrix nog een rondleiding door het pand. Ze verscheen in een nette, donkere pantalon met weer de zwarte schoentjes met kleine hak. Wederom droeg ze een tuniekblouse, ditmaal in het helderblauw met een fijn, haast Delftsblauw, tegelachtig patroontje. Boven haar linkerborst pronkte een zilveren broche met parel, die mooi past bij de parels in haar ketting.

Wat een plaatje blijft onze voormalige koningin!

Bron: Brunopress.