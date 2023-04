Dit zeggen de sterrenbeelden van Willem-Alexander en Máxima over hun liefdesleven

Sterk vijftal

Hun drie dochters zal het aan niets ontbreken, want de twee Stieren zijn ­stabiele en zorgzame ouders. Zowel Willem-Alexander (27 april 1967) als Máxima (17 mei 1971) gunt hun kinderen álles. Onze koning omschreef zichzelf al eens als ‘een trotse haan in het kippenhok’. Vaak geniet hij thuis stilletjes van het gekeuvel van de vier vrouwen. Máxima legt het accent met haar dochters op uitjes en sportieve activiteiten, zij kan enorm genieten van samen skiën, paardrijden en buiten zijn.

Onze koning en koningin zijn erg gesteld op het naleven van regels, goede manieren, orde en ­netheid. Dus Amalia, Alexia en Ariane zullen zich aan de regels moeten ­houden. Zo zijn mobieltjes een no-go ­tijdens het eten, en eigenlijk ook op vakantie. Huiswerk is er om gemaakt te worden. Hoewel vrijheid belangrijk is in de opvoeding, zijn Willem-Alexander en Máxima als ouders erg beschermend. In 2005 werd de mediacode ingevoerd: op het verspreiden van foto’s en video’s van privémomenten staan straffen. Toen Amalia onlangs werd bedreigd, werd haar verhuizing naar Amsterdam resoluut terug­gedraaid. Reken bovendien maar dat Willem-Alexander zijn Schorpioen-ascendant inzet als hij de verkering van zijn dochters aan een diepgaand onderzoek ­onderwerpt. Referenties alstublieft!

Willem-Alexander en Máxima: aantrekkingskracht

Beiden zijn ze geboren onder het aardse, stabiele teken Stier. Hierdoor waarderen ze niet alleen elkaars persoonlijkheid, maar vinden ze elkaar ook erg aantrekkelijk. Willem-Alexander zal regelmatig gloeien van trots als Máxima in een prachtige creatie aan zijn zijde staat. Niet dat hij haar publiekelijk overlaadt met complimenten, maar zijn blikken zeggen meer dan duizend woorden. Máxima zal hem op haar beurt helpen met het uitzoeken van de pakken die hij draagt en grapjes maken als de kapper zijn haar net iets te kort heeft geknipt. Beiden zijn uiterst gevoelig voor zintuigelijke prikkels, zoals uitgebreid badderen, slapen tussen schone lakens, lekker eten en drinken en af en toe een massage.

Dat ze behalve geliefden ook maatjes zijn, weegt voor zowel Máxima als Willem-Alexander zwaar. Onze koning kan niet zonder een partner die zijn gelijke is en met wie hij kan sparren over zakelijke aangelegenheden. Hij neemt haar mening zeer serieus en waardeert en respecteert haar werklust en eigen functies.

Máxima is vaak nét iets ruimdenkender en socialer dan hij. Haar maan staat in Weegschaal, dat maakt haar bedachtzamer als het gaat om publieke uitspraken. Waar haar man nog weleens kort door de bocht kan zijn of er iets uitflapt, fluit zij hem gedecideerd terug. De vurige Argentijnse, met Boogschutter als ascendant, neemt ook graag het initiatief. Daarmee zet ze Willem-Alexander kordaat op de rails: díe kant op! Door haar daadkracht raakt hij geïnspireerd en komt hij eerder in beweging. Dat hun functie als koningspaar hen naar alle uithoeken van de ­wereld brengt, geeft hun ­bestaan een avontuurlijk tintje. Met name Máxima heeft verandering van omgeving en culturen ook écht nodig. Twee Stieren kunnen best gezapig worden als ze veel thuis zijn. Door het ­reizen zullen Willem-Alexander en Máxima zich niet snel vervelen.

Financiële zekerheid is voor zowel Máxima als Willem-Alexander erg belangrijk. Al wentelen Stieren zich graag in luxe, ze letten wel degelijk op de kleintjes. Dat jacht van zo’n 2 miljoen euro bij hun Griekse vakantiehuis was er misschien niet gekomen als het oude niet eerst was verkocht. Ook hebben ze allebei een neus voor kwaliteit, waardoor ze niet gauw een miskoop zullen doen. Ook antieke spullen of zaken die al lang in de familie zijn, worden door beiden gekoesterd. De schoonheid en het behoud zijn voor stellen zoals zij, met Zon én Venus in Stier, belangrijk. Willem-Alexander zal de kunstzinnige sfeer waarvoor Máxima heeft gekozen bij de inrichting van hun huizen waarschijnlijk zeer waarderen. Hun privévertrekken zijn een mix van modern en klassiek met een knipoog naar dieren en de natuur.

Rap van tong

Als stel hebben Willem-Alexander en Máxima ook zo hun uitdagingen. Aan hun composiethoroscoop, die beschrijft hoe een koppel functioneert, is te zien dat de planeet van communicatie, Mercurius, bij hen in het teken Ram staat. Dat betekent dat ze allebei nogal recht voor z’n raap kunnen zijn. Waar Máxima met haar diplomatieke maan in Weegschaal dit niet zo gauw in de openbaarheid zal doen, is de kans groot dat ze binnenskamers wél geregeld een verbale confrontatie aangaat met haar man over werk of de toestand in de wereld. Dan zullen hun tongen niet alleen rap zijn, maar ook scherp. En een vleugje bluf is beiden niet vreemd. Bovendien is vooral Máxima een uitstekende onderhandelaarster, die in discussies goed weet welke koers zij vaart. Gelukkig zijn ze allebei ook nuchter en goudeerlijk en is er – nee, niet meteen! – ook ruimte voor een schoorvoetend (hij) of spontaan (zij): “Oké, je hebt gelijk.” Zonder slag of stoot gaat dat dus zeker niet.

Omgaan met veranderingen is voor ons allemaal een uitdaging, misschien wel extra voor onze koning en koningin. We stevenen in rap tempo af op het Waterman-tijdperk. Dat betekent onder meer dat strak vasthouden aan oude systemen, ook aan top-down ­organisaties zoals het koningshuis, niet meer werkt. We zien dit duidelijk terug in het Engelse koningshuis, waar de ­jongere generatie (onder wie prins Harry) er andere ideeën op nahoudt over hoe het in de toekomst moet met machthebbers en koningshuizen. Vrijheden die leden van het koningshuis zich in voorbije jaren permitteerden, worden steeds vaker aan banden gelegd. Leden van het koningshuis worden geacht zich te houden aan regels die ook voor burgers gelden. Dat merkte ons koningskoppel aan den lijve toen heftig werd gereageerd op hun Griekse vakantiereisje in ­coronatijd. Toen zij door het volk op de vingers werden getikt, besloten ze terug te keren naar Nederland. Dit laat zien dat ook zij mee (­moeten) gaan met de tijdgeest. Dit soort blunders ­zullen ze vast niet snel meer maken.

Amalia doet dingen al anders dan haar ouders. Haar ­jaarsalaris van drie ton en de toelage van 1,3 miljoen ter voorbereiding op het koningschap en voor de hofhouding, stortte ze resoluut terug.

Idealistisch en feministisch

Van de natuur genieten gaat vanzelf bij het aardse Nederlandse koningspaar. Idealistisch zijn ze ook. Tijdens een staatsbezoek aan Zweden sprak Willem-Alexander over hoe mooi het zou zijn als Zweden en Nederland samen de eerste fossielvrije welvaartsstaten ter wereld worden. Inzicht toonde hij ook als het gaat over feminisme en het ­feministisch buitenlandbeleid waarvoor Nederland staat. Het is goed mogelijk dat het groeiende aantal academische onderzoeken hem bevalt, waarin een direct verband wordt gelegd ­tussen gendergelijkheid, economische welvaart en nationale veiligheid. Dit zijn extreem belangrijke zaken voor onze enigszins behoudende Stier-koning: “Een feministisch buitenlands beleid is ook een weerbaar buitenlands beleid.”

Máxima steunt haar man in al die uitspraken. Naast haar is onze koning, die soms wat stijfjes kon overkomen, losser geworden. Zelfs voor klikkende perscamera’s wil hij weleens wat danspasjes maken, en zijn kledingstijl is moderner. Je kunt zien dat het huwelijk met Máxima hem goed doet, zij stookt zijn vuur op. Door haar kan hij de komende jaren steeds meer op een ontspannen en verzoenende ­manier omgaan met de ­uitdagingen van het koningschap – en het ­leven. Voor haar is hij een rots in de ­branding én haar innigste vriend die haar helpt om zich te ontwikkelen als een ware koningin van het volk.

Hoog van de toren blazen is niet meer van deze tijd, ook niet voor royals. Binnen én buiten de paleis­muren wordt dan ook steeds vaker op gelijke basis met burgers samengewerkt. Máxima zal daarmee van nature minder moeite hebben dan Willem-Alexander. Terwijl hij met zijn Schorpioen-ascendant wat gereserveerder is en een tikkeltje traditioneler van aard, is zij met haar Mars in Waterman de verpersoonlijking van gelijkheid en broederschap. Ze draagt dit niet alleen met woorden uit, maar doet er ook wat mee. Samenwerken is Máxima’s persoonlijke missie. En omdat ze zich goed kan inleven in de meest uiteenlopende types, kan ze op gelijk niveau met iedereen praten. Ze heeft daarin wel iets weg van prinses Diana, want iedereen die met haar heeft gesproken, is erg van haar gecharmeerd. Fijn, want daardoor heeft ze geen enkele moeite om een akkoord te krijgen op haar ideeën en plannen, inclusief de nodige medewerking.

Hoewel ze zich als koningspaar niet actief mogen bemoeien met politiek, laten ze hun stem wel degelijk gelden. Dit charmante Stieren-duo geeft geregeld in diplomatieke, maar niet mis te verstane bewoordingen aan waar ze staan ten opzichte van bepaalde zaken. De afschaffing van het gebruik van de Gouden Koets bijvoorbeeld, waarop afbeeldingen staan van het slavernijverleden. Willem-Alexander toonde diepe gevoelens en inlevingsvermogen toen hij hierover zei: “Zolang er mensen leven in Nederland die dagelijks de pijn van discriminatie voelen, werpt het verleden nog zijn schaduw over onze tijd en is het nog niet voorbij. Ik begrijp de uiteenlopende gevoelens van eenieder goed. Alleen als we deze weg tot verzoening samen afleggen, kan de Gouden Koets weer rijden op Prinsjesdag.”

De sterren weten het zeker: Willem-Alexander en Máxima blijven nog jaren gelukkig getrouwd. Op hun tachtigste ziet het paar er dan zo uit: