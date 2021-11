Dit zijn de favoriete winterjassen van koningin Máxima

Op zoek naar een nieuwe jas? Laat je voor deze winter inspireren door onze koningin.

Mooi paars is niet lelijk

Máxima draagt regelmatige paarse outfits. In deze paarse jas van haar favoriete modehuis Natan is ze al meerdere keren gespot.

Máxima in een paarse outfit. Beeld WireImage/Getty Images

Camelkleurige trenchcoat

Naast paars, draagt Máxima ook graag camelkleurige jassen. Deze wollen trenchcoats zijn chic én makkelijk te combineren met verschillende kleuren.

ROTTERDAM, NETHERLANDS - DECEMBER 14: Queen Maxima of The Netherlands attends the Christmas gala concert for the best schoolband on December 14, 2017 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

Met een print

Máxima is dol op jassen met een print. Naast deze prachtige winterjas met zilver borduursel van Claes Iversen, zijn we ook fan van haar beroemde lentejas met bloemenprint Oscar de la Renta.

THE HAGUE, NETHERLANDS - MARCH 28: King Willem-Alexander and Queen Maxima (in an outfit from designer Claes Iversen) of The Netherlands together during the visit of the Argentinean President to prime minister Mark Rutte at The Binnenhof on March 28, 2017 in The Hague, The Netherlands. The President of Argentina is in the Netherlands for a two-day official state visit. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

Mantel van roodkapje

Máxima draagt vaak mantels van kasjmier en zijden. Royaltyvlogger Josine legt uit dat deze jassen niet zo zeer een praktische functie hebben. Ze zijn vooral geschikt om haar status te benadrukken en warmte te bieden. De Roodkapjes mantel die ze tijdens een werkbezoek in Polen droeg, is van Natan.

Koning Willem Alexander ontvangt president Duda op Paleis Noordeinde. Na de inspectie van de erewacht vinden een audiëntie en een lunch plaats waar ook Hare Majesteit Koningin Maxima bij aanwezig is. King Willem Alexander receives President Duda at Noordeinde Palace. After the inspection of the guard of honor, an audience and lunch will take place at which Her Majesty Queen Maxima will also be present.Op de foto / On the photo: koningin Maxima // Queen Maxima Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Gewatteerde jas

Als de koningin op werkbezoek gaat in de wintermaanden, kiest ze vaak voor een gewatteerde jas. Vaak hebben deze jassen een kraag van echt bond, maar Máxima kiest er steeds vaker voor om deze kragen thuis te laten. In 2012 werd Máxima genomineerd voor de jaarlijkse ‘Dom Bontje’-verkiezing, omdat ze een jas van Moscow met een kraag van wasbeerhondenbont droeg.

Maxima verwelkomt Sinterklaas tijdens de aankomst van in Scheveningen met haar kinderen Prinses Amalia , prinses Alexia en prinses Ariane Maxima welcomes the arrival of Sinterklaas in Scheveningen with her ??children Princess Amalia, Princess Alexia and Princess Ariane Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Klassieke ruit

Met een klassieke ruit zit je altijd goed. Máxima heeft verschillende geruite jassen waaronder dit geel-blauwe exemplaar van Natan.

ROTTERDAM, 07-04-2021, Huntsman Holland BV Koningin Maxima bezoekt pilotprojecten rond sneltesten in onderwijs en bedrijfsleven op de Valentijnschool in Rotterdam-Delfshaven en petrochemiebedrijf Huntsman Holland BV in Rotterdam-Botlek. De bezoeken staan in het teken van pilotprojecten rond de invoering van zelf- en sneltesten in het onderwijs en het bedrijfsleven ter bestrijding van het coronavirus. FOTO: Brunopress/ROTA/Mischa SchoemakerQueen Maxima visits pilot projects on rapid tests in education and business at the Valentine's School in Rotterdam-Delfshaven and the petrochemical company Huntsman Holland BV in Rotterdam-Botlek. The visits are devoted to pilot projects on the introduction of self-testing and rapid tests in education and industry to combat the corona virus. Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Zo ziet de collectie winterjassen van koningin Máxima eruit:

Bron: Brunopress