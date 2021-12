Dít zijn de mooiste kerstoutfits van hertogin Kate

Traditiegetrouw vieren de Britse royals elk jaar Kerstmis op Sandringham. Dit is het landgoed van koningin Elizabeth. Hun kerstfeestje blijft - heel begrijpelijk - privé, maar er is altijd één moment waarop de pers een paar foto’s mag maken. Dat is als de hele familie naar de nabijgelegen kerk loopt.

Helaas zorgt het koude decemberweer ervoor dat we vaak niet meer zien dan een dikke mantel, maar alsnog ziet Kate er elk jaar weer prachtig uit. Dit zijn onze favorieten:

Scharlakenrood in 2021

Kate Middleton en prins William vlak voor de speciale kerstdienst op 8 december 2021. Beeld Getty Images

Officieel geen kerstoutift, aangezien we nog even moeten wachten tot het kerstfeest, maar de hertogin van Cambridge droeg deze rode outfit tijdens de Together at christmas-dienst in de Westminster Abbey op 8 december dit jaar. Kate droeg een prachtige, lange, felrode jas met een grote strik en maakte de outfit af met een bijpassende clutch en pumps.

Grijs met donkergroen in 2019

Hertogin Kate met dochter Charlotte op Eerste Kerstdag in 2019. Beeld Getty Images

In 2019 droeg Kate op Eerste Kerstdag een chique, met bont afgezette Catherine Walker-jas in combinatie met een donkergroene fascinatorhoed van Lock & Co Hatters en hakken van Emmy London. Prinses Charlotte zag er in het donkergroen ook uit om door een ringetje te halen. Kate en haar dochter waren qua kleur helemaal op elkaar afgestemd, zo schattig!

Bordeauxrood in 2018

Kate en Meghan onderweg naar de kerk voor de kerstdienst in 2018. Beeld Getty Images

De hertogin stelde in 2018 ook zeker niet teleur met haar stijlvolle ton-sur-ton-look die bestond uit een bordeauxrode jas, een bordeaux clutch van Mulberry en de bijpassende hakken van Gianvito Rossi. Ze combineerde haar outfit met een ‘Halo’-hoofdband van Jane Taylor London.

Chocoladebruin in 2016

Kate met dochter Charlotte, zoon George en haar man prins William. Beeld Getty Images

2016 Was het eerste jaar dat prins George en prinses Charlotte samen hun opwachting maakten op Eerste Kerstdag. Ondanks de ‘blote benen’, droeg Kate haar chocoladebruine Celeste-jas van Hobbs tegen de kou. De robijnrode (fake) bontkraag en riem zorgden voor wat extra glamour. En als je goed kijkt, zie je dat ze dit combineert met dezelfde bordeaux clutch als twee jaar eerder.

Bloemetjesjurk in 2016

Kate en prins William bij een Christmas party in London op 19 december 2016. Beeld Getty Images

Datzelfde jaar droeg ze tijdens een Christmas party in Londen ook nog een prachtige midi-jurk met groen-rode bloemenprint. De zwarte accessoires van de hertogin waren even mooi, waaronder een leren riem van Alexander McQueen, een suède clutch van Mulberry en pumps van Gianvito Rossi.

Legergroen in 2015

Kate en prins William onderweg naar de kerkdienst op Eerste Kerstdag in 2015. Beeld Getty Images

De hertogin droeg met kerst in 2015 een bosgroene jas van Sportsmax en hoed van Lock & Co. Kate voegde een riem toe om de jas wat meer vorm te geven. Ze maakt de outfit af met wat subtiele accessoires, zoals diamanten oorbellen en een broche met diamanten en parels.

Bron: Hello!