Door déze outfit van Máxima willen we nu allemaal een cape

Dinsdag zagen we hoe koningin Máxima schitterde tijdens het staatsbanket in Oslo. Zoals altijd ziet de koningin er geweldig modieus uit, maar Máxima zou Máxima niet zijn als ze haar kleding niet recyclede. En dus zagen we haar in een oude jurk die zijn schoonheid zeker niet heeft verloren.

Bekende outfit

Ook woensdag zien we de koningin in een bekende outfit. Ze draagt een blauw-bruine jurk/cape-combinatie die we eerder bij haar zagen. Op Koningsdag in 2017 droeg ze de look namelijk ook.

Cape

Nu de cape in modeland een ware hit is en de kleur bruin een heuse trendkleur, kon Máxima de outfit weer eens uit de kast halen. En dat nemen we haar in dank af, want ook ons biedt het de nodige inspiratie. Chic en simpel, elegant en comfortabel: de cape heeft het allemaal. Je zou hem meteen zelf willen aanschaffen voor het najaar, toch?

Jan Taminiau

Wel moeten we je teleurstellen: dezelfde cape en jurk als Máxima zal je niet snel in je kast hebben hangen. Dit exemplaar is van ontwerper Jan Taminiau en werd speciaal voor de koningin ontworpen voor de verjaardag van Willem-Alexander in 2017.

Schoenen

In combinatie met de van blauw naar bruin overlopende outfit, draagt de koningin schoenen van Gianvito Rossi. Ook daar leg je een paar honderdjes voor neer. Maar eerlijk is eerlijk: dan zie je er wel uit om door een ringetje te halen. Zie hier:

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De kleren van koningin Máxima worden vaker dan één keer gedragen. Niet alleen door haarzelf, maar ook door haar dochters. Hier zie je welke kledingstukken zij uit hun moeders kast pakten.

