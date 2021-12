Eng! Gemaskerde man in video zegt dat hij koningin Elizabeth wil vermoorden

In de video zegt een gemaskerde man dat hij koningin Elizabeth wil vermoorden. Maar het wordt nog veel luguberder...

Man opgepakt bij Windsor Castle

De video is mogelijk gemaakt door de 19-jarige man die zaterdag werd opgepakt. Hij betrad met een kruisboog het terrein van Windsor Castle. Daar was de koningin dit weekend om kerst te vieren, net als prins Charles en Camilla. Het lukte de indringer niet om het kasteel binnen te komen. Inmiddels zit hij vast en krijgt hij psychische hulp.

Enge video

Slechts een klein halfuurtje voordat de man werd opgepakt, zou de video op Snapchat hebben gestaan. In de video zegt de gemaskerde man een Indiase sikh te zijn en wraak te willen nemen voor het bloedbad van Amritsar in India in 1919. Destijds werden honderden onbewapende mensen vermoord door militairen van het Brits-Indiase leger.

