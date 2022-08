Er is meer aan de hand met de gezondheid van de Noorse koning Harald dan koorts

Uit de verklaring van het paleis is op te maken dat ze verder geen uitspraken willen doen over welke infectie koning Harald heeft opgelopen.

Hoe gaat het met de gezondheid van koning Harald?

Harald wordt in het Rikshospitalet is Oslo behandeld. Hij krijgt antibiotica via een infuus toegediend om de infectie te bestrijden, zo laat het hof weten. Het betekent dat de koning nog een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven, maar desondanks is zijn gezondheid nog steeds stabiel.

Gezondheidsproblemen

Harald werd in maart nog geveld door het coronavirus en moest het toen een langere periode rustig aan doen. Ook onderging de koning eerder al een hartoperatie. Zijn zoon Haakon heeft tot nu toe elke keer bij gezondheidsproblemen zijn koninklijke taken overgenomen, maar het is niet duidelijk of hij dat deze keer ook zal doen. Het Noorse koningshuis heeft daar in ieder geval niks over laten weten.

Bron: ANP