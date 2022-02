Ze gaven elkaar een warme omhelzing.

Borstkanker

Josée is vaak aanwezig bij de werkbezoeken van de koningin omdat ze zo'n fan van haar is. Maar ze liet Máxima in november weten dat ze elkaar even niet zouden zien, omdat ze ernstig ziek is. Ze moest behandelingen tegen borstkanker ondergaan. “Ik ga u missen”, zei de koningin met tranen in haar ogen.

Josée ziet Máxima weer

Maar nu is er mooi nieuws: woensdag was Josée er weer bij. Koningin Máxima bracht een werkbezoek aan de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en Josée stond tussen het publiek. Máxima maakte tijd om haar een warme omhelzing te geven.

Het gaat beter

Josée is nog niet genezen. Ze zit in het begin van haar behandelingstraject en heeft een reeks bestralingen ondergaan. Wel gaat het nu beter. “Kijk eens. Gaat het goed?”, vraagt de koningin en Josée zegt van wel. “O, fijn. Dan zie ik u vaker. Daar ben ik heel blij mee.”

Bron: Linda