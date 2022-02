Simona had in de jaren 90 een verhouding met Albert. Ze was 33 jaar toen de vonk in 1998 oversloeg tijdens de Tennis Masters in Rome. Simone stond destijds op de cover van de Italiaanse Playboy. Nog altijd rept ze met geen slecht woord over de prins. Sterker nog, ze noemt hem een ‘fantastische minnaar’.

Ex prins Albert doet een boekje open

“Ik werd vooral aangetrokken door het contrast. Zo’n krachtige man, maar van binnen is hij ontzettend zachtaardig, kinderlijk zelfs”, herinnert ze zich. “Ik draag Albert nog steeds met heel veel liefde in mijn hart. Hij is een sprookjesprins!” En over hun seksleven: “Albert hield vooral van mijn vrouwelijkheid. In bed was de prins zeer hartstochtelijk.”

Sekssymbool

Niet alleen over Albert, maar ook over zichzelf spreekt Simona vol lof. Zo laat ze weten dat ze wel begrijpt waarom Albert voor haar ging: “Ik heb altijd een geweldig lichaam gehad. Ik was destijds zelfs een sekssymbool.”

Sneer naar Charlene

Albert moet zijn vrouw Charlene inmiddels al lang missen. Het afgelopen jaar zat ze grotendeels in Zuid-Afrika, waar ze gezondheidsproblemen kreeg en geopereerd werd, en nu herstelt ze in een kliniek. Simona vindt daar nogal wat van. “Als moeder kan ik het nog steeds niet begrijpen”, zegt ze over het feit dat Charlene zo lang van haar kinderen wegbleef vanwege haar gezondheidsproblemen. “Ik wond me er erg over op dat ze vorig jaar haar kinderen Jacques en Gabriella niet kon zien. Ze mocht van de artsen niet met het vliegtuig naar huis. Nou, als moeder had ik de boot gepakt of desnoods gezwommen!”

Ex Nicole Coste

Simona is niet de eerste ex die haar mening nogal laat klinken nu Charlene naar de achtergrond is verdwenen. Ook Nicole Coste, een voormalige minnares van Albert met wie hij zoon Alexandre (18) heeft, laat de laatste tijd flink van zich horen. Ingewijden denken zelfs dat Nicole de rol van Charlene dolgraag over zou willen nemen.

Karma

Zo liet Nicole onlangs weten: “Het kan me niet schelen wat er met Charlene aan de hand is. (...) Alles wat haar overkomt is karma. De mensen in Monaco houden meer van mij dan van Charlene. Ze houden echt van me en ze respecteren me. Ik ben heel close met Albert, ik ken die man al 25 jaar.”

