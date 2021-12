Frank Ruiter maakte de portretten van Amalia: “Ik dacht meteen: dit wordt mooi”

Heb je de prachtige verjaardagsportretten nog niet allemaal gezien? Bekijk ze hier.

Frank Ruiter fotografeerde Amalia

Frank Ruiter mocht korte tijd geleden prinses Amalia fotograferen op paleis Huis ten Bosch, waar de prinses woont. Frank vertelt: “Ik had als klein jongetje met m’n camera nooit durven dromen dat ik de toekomstige koningin zou fotograferen.” Hij noemt het dan ook “een grote eer.”

Eerder werk

“Ik loop al een tijdje mee, maar ben geen sterfotograaf”, vertelt Frank. Dat is nogal bescheiden, want de fotograaf heeft al ontzettend veel grootheden gefotografeerd. Zo had hij André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk, Youp van’t Hek, Ans Markus, Claudia de Breij en Margriet van der Linden voor zijn lens. Hij fotografeert voor grote bladen, uitgeverijen en kranten zoals NRC en de Volkskrant.

Voorbereiding

De fotograaf bracht twee keer een bezoek aan paleis Huis ten Bosch. De eerste keer was hij er enkel om de locatie goed te bestuderen. Daarover vertelt hij: “Ik had me goed voorbereid en ik mocht helemaal maken wat ik graag maak: foto’s met daglicht en veel schaduw.”

Gelijk goed

Over de fotoshoot zelf zegt hij: “Als je portretfoto’s van iemand maakt, dan maak je contact en zorg je ervoor dat het prettig is. En dat was het.” Al na een paar beelden schieten zag hij dat de prinses er prachtig op stond: “Eén van de eerste foto’s was gelijk goed. Ik dacht meteen al: dit wordt mooi.”

Favoriet

De favoriete foto van de fotograaf zelf? Dat is onderstaande, waarbij Amalia opzij kijkt: “Die zag ik op mijn scherm en toen dacht ik: jemig, het is écht goed gelukt.”

Bekijk hieronder een aantal andere foto’s die hij maakte van bekende Nederlanders:

Bron: ANP