Het lijkt erop dat de ministers daar gehoor aan geven, maar doet de koning dat ook? De RVD geeft een reactie.

Met coronacoupe op de bordesfoto

Uit een rondgang van het ANP onder een aantal aankomende bewindslieden blijkt dat de ministers van plan zijn om met ‘coronacoupe’ op de bordesfoto te gaan. Een net geknipt kapsel zou namelijk een verkeerd signaal afgeven aan burgers die inmiddels al een maand niet naar de kapper mogen.

Gel en föhn

Hugo de Jonge liet al weten dat hij probeert om de boel “met een potje gel een beetje in de plooi te krijgen”. Carola Schouten vertelde dat zij “even gaat föhnen ja, ik hoop dat dat nog wel mag. Hier en daar een beetje krultang helpt ook nog wel eens”.

Koning Willem-Alexander

Maar dan de koning: een belangrijk figuur op de bordesfoto. Kunnen we van Willem-Alexander ook een ‘coronacoupe’ verwachten? De Oranjes maakten zich al eerder niet zo geliefd toen ze de coronaregels niet naleefden. Denk aan een zekere vakantie naar Griekenland, handjes schudden in de Oranjestraat en een iets te druk verjaardagsfeestje van Amalia.

Reactie RVD

De RVD reageert op de vraag of we de koning met ‘coronacoupe’ op het bordes gaan zien: “We gaan doorgaans niet in op vragen over kleding of kapsels van leden van het Koninklijk Huis”, laten zij weten. We moeten maandag dus zelf maar even kijken of de koning er vers geknipt bij staat of niet.

