Geen Grimaldi gelukkig in het huwelijk: hebben Albert en Charlene last van 'de vloek van Monaco'?

Zouden de twee last hebben van de ‘vloek van Monaco’? Op de Grimaldi's zou al zo'n 700 jaar een vloek rusten, waardoor de familie geen geluk heeft in de liefde.

De vloek van Monaco

Prinses Caroline zag haar eerste huwelijk op de klippen lopen, haar tweede man overleed en ze ziet haar derde echtgenoot al jaren niet meer. Ook prinses Stéphanie heeft meerdere echtscheidingen achter de rug en dan Albert en Charlene: zij worden achtervolgd door geruchten en schandalen. Zou de vloek van Monaco meer zijn dan een legende?

Grimaldi's ongelukkig in de liefde

Het verhaal gaat zo: edelman Francesco Grimaldi zou in 1297 het fort van Monaco met list en bedrog veroverd hebben. Daarvan werd zijn geliefde behoorlijk de dupe. Hij stichtte een schrikbewind en zij moest de brandstapel op. Daar sprak ze volgens het verhaal een vloek uit: nooit zal een Grimaldi geluk in het huwelijk vinden.

Raar maar waar

Je kan zeggen wat je wil, maar helaas lijkt dit momenteel wel te kloppen. En niet alleen momenteel... De grootouders van prins Albert waren ook tien jaar lang ongelukkig getrouwd. Graaf Pierre de Polignac bleek homoseksueel en zijn vrouw Charlotte hield er een minnaar op na. Charlotte zelf was een buitenechtelijk kind van prins Louis II, want ook hij had een ongelukkig huwelijk. En dan heb je nog prins Albert I die na een krap jaar huwelijk werd verlaten.

Bij hén gaat het wel goed

Bewijs genoeg? Lijkt het wel op! Hoewel er ook een paar stellen zijn bij wie het wel goed gaat. Zo zijn Caroline's zoons Andrea en Pierre gelukkig getrouwd en lijkt dochter Charlotte ook liefdesgeluk te hebben gevonden. De zoon van prinses Stéphanie is ook gelukkig getrouwd, met zijn Marie. Maar, kleine side note: geen van hen draagt de Grimaldi-achternaam.

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima

Bron: Beaumonde