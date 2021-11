Gravin Eloise is verliefd: “Het voelt echt zo goed”

Dat verklapt de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in het Linda.meiden Winterboek.

Helemaal los

“Ik ben heel verliefd en het is ook aan met hem. Ik ben zo happy”, zegt de zogenoemde ‘gravinfluencer’. “Maar wil er niet te veel over loslaten.”

Eloise was eigenlijk helemaal niet op zoek naar een relatie. Ze is naar eigen zeggen ‘geen relatietype’, want ze is snel op iemand uitgekeken. “Ik dacht: hallo studentenleven, time to shine, omdat iedereen over die tijd zegt: ‘Je gaat helemaal los.’ Maar toen kwam hij op mijn pad, en het voelt echt zo goed.”

Studententijd

Eloise woont momenteel met twee vriendinnen in een appartement in Amsterdam, waar ze vorig jaar begon aan de hotelschool.

In het interview gaat Eloise in op de foto die rondging waarop ze met een sigaret in haar hand staat. Daar kan ze alleen maar hard om lachen. “At the end of the day ben ik gewoon een negentienjarig meisje, een student. Of ik ladderzat in een kroeg ga staan? Natúúrlijk.”

Bron: Linda.meiden winterboek.