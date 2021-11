Gravin Eloise: “Mensen zingen regelmatig het Wilhelmus als ze me zien lopen”

Op straat merkt ze inmiddels steeds vaker dat mensen haar herkennen.

Herkend op straat

Zondagavond was de gravin te gast in de NPO 3-talkshow SPLNTR van Splinter Chabot. Hierin vertelde ze dat het haar regelmatig gebeurt mensen haar het Wilhelmus toezingen als ze haar op straat herkennen.

Twee keer raak

Dit gebeurde laatst nog, toen ze door Den Haag liep. “Laatst liep ik op het Plein in Den Haag toen er letterlijk binnen vijf minuten twee mensen het Wilhelmus naar me gingen zingen”, vertelt Eloise.

Horen anderen dit ook?

Dit vond de gravin behoorlijk ongemakkelijk: “Zie je mij daar al lopen? Ik had een wijntje op en dacht: horen andere mensen dit ook?” Gelukkig vond Eloise het niet heel vervelend: “Ik kan er wel om lachen, het is natuurlijk best grappig.”

Last van de naam

Wat ze wel vervelend vindt is als mensen lullige opmerkingen maken over haar achternaam: “Het is natuurlijk gewoon mijn achternaam, dus ik kan niet ontkennen dat ik Van Oranje heet. Maar ik wil wel dat mensen mij gewoon als Eloise zien en niet per se als Eloise van Oranje”, aldus de gravin.

Dit bericht op Instagram bekijken

Bron: Hart van Nederland.