Niet Prins Pils, maar een andere prins is binnenkort op een groot festival te vinden. Op Koningsdag kun je prins Floris (46) namelijk plaatjes zien draaien. Hij is als dj te zien en te horen op het festival Kingsland.

Bijzonder feest

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven draait al jaren als dj. Maar nu wel op een heel bijzonder feest. Namelijk de viering van de 55-jarige verjaardag van zijn neef Willem-Alexander. En met maar liefst 35.000 hossende Nederlanders voor het podium.

In 2020 nam Floris al eens eerder plaats achter de dj-booth om het nieuwe levensjaar van Willem-Alexander muzikaal in te luiden. Toen was hij online te horen via de livestream Koningsdag thuis.

Studententijd

Hoe komt prins Floris aan dat talent? In zijn studententijd draaide hij als hobby in de Leidse studentendisco Nexus. Jarenlang deed hij weinig met zijn muzikale talent. Maar op de achtste verjaardag van dochter Magali (nu 14) liet hij de plaatjes weer spinnen op een privé-discofeest.

Koninklijk dansje

Of de Kingslandgangers dit jaar net zo losgaan als de Oranjes op die oktoberdag in 2015, is de vraag. Maar na twee jaar niet echt Koningsdag te hebben gevierd, zal heel Nederland vast staan te trappelen om een koninklijk dansje te wagen op een royaal feest.

Bron: Kingsland.