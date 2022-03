Ze is het niet eens met sommige uitspraken die Meghan heeft gedaan tijdens het interview.

Meghan Markle aangeklaagd

De Britse krant New York Post heeft rechtbankdocumenten in handen gekregen. Daarin staat dat Samantha de uitspraken van haar halfzus ‘onwaar en kwaadaardig’ noemt.

Aanklacht

De aanklacht luidt: “De lasterlijke ondertoon is dat de aanklagende partij geen enkele relatie had met haar zus Meghan, dat zij nagenoeg vreemden van elkaar waren en dat de aanklagende partij een lucratieve carrière heeft opgebouwd door onware verhalen te verkopen terwijl ze niets weet van de jeugd van de gedaagde.”

Leugens

Daarnaast vindt Samantha dat Meghan heeft gelogen in haar biografie Finding freedom. Meghan zou volgens Samantha willen dat de wereld denkt dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad en is opgegroeid in armoede. Dat alles om een van-niets-naar-de-koninklijke-familie-verhaal te kunnen neerzetten. Volgens Samantha klopt daar alleen niets van.

Boel geld

Bij deze aanklacht komen een heleboel centen kijken: Samantha wil $ 75.000 plus advocatenkosten van Meghan ontvangen. De raadsman van Meghan laat in een statement weten: “We gaan hier zo min mogelijk aandacht aan besteden, meer verdient dit niet”, en hij noemt de aanklacht ‘absurd’.

Bron: RTL Boulevard