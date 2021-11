Harry en Meghan brengen om déze reden de feestdagen niet door met queen Elizabeth

Elizabeth beleeft niet alleen haar eerste kerst zónder haar in april overleden man Philip, maar moet het nu ook stellen zonder een van haar kleinzoons, zijn vrouw en hun twee kinderen.

Van harte uitgenodigd

Charles en Camilla, William en Kate en nog vele andere familieleden reizen ieder jaar af naar Balmoral om met de familie kerst te vieren op Elizabeths landgoed. Zoals ieder jaar wordt de uitnodiging ook naar Harry en zijn gezin gestuurd, maar de koningin kreeg dit jaar (opnieuw) nul op rekest.

“Er komt veel kijken bij de logistiek en de planning van kerstmis voor de royal family, dus het personeel zou het hebben geweten als Harry en Meghan zouden komen”, aldus een bron dichtbij de koninklijke familie. “Als dat zo was, hadden ze het inmiddels aan hun familie doorgegeven. Maar dit is de eerste kerst van Hare Majesteit zonder haar man, dus je zou denken dat ze bij haar zouden willen zijn.”

Onvermijdelijke krantenkoppen

Harry en Meghan zouden een goede reden hebben om verstek te laten gaan: ze willen niet de aandacht trekken zodra ze voet op Europese bodem zetten. In een al moeilijk jaar voor Elizabeth - na het verlies van haar echtgenoot en haar kwakkelende gezondheid - zitten ze niet op de onvermijdelijke krantenkoppen te wachten.

“Ik denk dat iedereen begrijpt dat de media-aandacht krankzinnig zou zijn als Harry en Meghan zouden terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, maar daar moeten ze dan maar mee leren leven”, luidt het advies van de bron.

Interview met Ellen DeGeneres

De vraag is echter hoe bang Harry en Meghan zijn voor eventuele krantenkoppen. Zo schuift de hertogin van Sussex vandaag aan in het laatste seizoen van de talkshow van Ellen DeGeneres. Hoewel Meghan ongetwijfeld als voornemen heeft om over goede doelen en projecten te praten, is het haast onvermijdelijk dat Ellen over haar privéleven begint. Als er één ding zeker is, is dat de kranten weer vol staan met citaten van Meghan na het interview. Wordt vervolgd...

De kerstviering bij de koningin ziet er ieder jaar hetzelfde uit. In de video hieronder worden de tradities nog eens uitgelegd.

Bron: Page Six.