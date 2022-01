Harry en Meghan betaalden zo’n 13 miljoen euro voor het enorme huis. Het is gelegen in Montecito, Californië.

Luxe villa

Naast die 9 slaapkamers en 16 badkamers heeft het huis ook een fitnessruimte, een zwembad, een tennisbaan, een theehuis, een speeltuin en rozentuinen, een bibliotheek, een kantoor, een spa met sauna’s, een bioscoopzaal, een speelhal en een speelkamer, een wijnkelder en een garage voor vijf auto’s. Alsof dat nog niet genoeg is, hoort er ook een apart gastenverblijf bij met 2 slaapkamers en 2 badkamers.

Verhuisplannen

Voor veel mensen is zo’n villa een droom, maar voor Harry en Meghan niet bepaald. Ze zijn niet meer enthousiast over de woning. Ze zouden inmiddels al op zoek zijn naar een andere villa. Hoewel het huis niet aan hun eisen voldoet, willen ze wel graag in Montecito blijven. Een insider vertelt aan The Mirror: “Ze willen in de buurt blijven, maar zijn niet dolgelukkig over het huis.”

Privéterrein

In juni 2020 kocht het stel de villa van een Russische zakenman. Het gebied waar het huis ligt, Santa Barbara County, staat bekend om de afgelegen privélandgoederen en dat sprak het stel erg aan, omdat ze hun kinderen Archie en Lilibet er groot wilden brengen. De villa zelf heeft bijna 7,5 hectare grond en is omringd door dennenbomen en cipressen. Genoeg privacy dus.

Verkeerde bedoelingen

De nieuwe koper van het stulpje wordt buren van Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Tom Cruise en Katy Perry. Maar, waarschuwt de insider: “Om kopers met verkeerde bedoelingen geen kans te geven, wordt het huis alleen getoond aan serieuze kopers met geld. Het pand zal dus ook niet op verkoopsites te vinden zijn.”

Het zeer privé gelegen pand van Harry en Meghan met onder meer een zwembad en speeltuin staat te koop.

Een terras with a view.

Inpandige bioscoop.

Een van de slaapvertrekken.

Terras met buitenkeuken.

Sportfaciliteiten.

Een wijnkelder.

Veel buitenruimte met o.a. een prieeltje.

Prachtige tuinen.

Een bibliotheek/spelletjeskamer.

