Hertogin Meghan over vergiffenis voor Harry’s familie, Archie’s manieren en ‘normaal’ blijven: “Ik kan mijn stem weer laten horen”

Zo durft de hertogin van Sussex, zo heet Meghan namelijk nog steeds, niet te zeggen of het ooit goedkomt tussen haar, haar eigen familie en de familie van haar man.

De cover met Meghan. Tekst loopt verder onder de foto.

Meghan over vergeven van de royal family

“Harry zei tegen mij: ‘Ik ben mijn vader verloren in de dit proces’”, vertelt Meghan, refererend aan het interview met Oprah Winfrey waarin de prins onthult dat zijn vader de telefoon niet meer opneemt na gesprekken over hun beslissing te stoppen als werkende royals.

Ondanks racistische gesprekken in het paleis over Archie’s huidskleur, de kille houding van Charles, Kate die Meghan aan het huilen maakte en haar eigen vader Thomas die keer op keer naar de pers stapte met onzinverhalen, hoopt Meghan dat er voor haar ruimte is om haar (schoon)familie te vergeven.

“Ik denk dat vergeving heel belangrijk is. Het kost veel meer energie om niet te vergeven”, zegt ze. “Maar vergeven kost ook veel moeite. Ik heb echt mijn best gedaan, vooral omdat ik weet dat ik alles kan zeggen.” En toch doet ze dat laatste niet. Niet helemaal, althans. De duchess is naar eigen zeggen nog steeds aan het helen van de traumatische gebeurtenissen. “Ik voel me anders. Helderder. Het is alsof ik mijn stem weer kan laten horen.”

De manieren van Archie

Archie is geen prins, maar het gezin wordt nog altijd als royalty beschouwd. Daar horen bepaalde manieren bij. Harry en Meghan zijn niet bang om hun driejarige die bij te brengen.

“We zeggen altijd tegen hem: ‘Manieren maken de man. Manieren, manieren, manieren, manieren, manieren.’” Het is bijvoorbeeld belangrijk om ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ te zeggen. Als de kleine man dat vergeet, wordt hij consequent herinnerd aan zijn manners.

Zo gewoon gebleven

Met hun vertrek uit Engeland creëren Harry en Meghan niet alleen meer rust voor zichzelf, ze kunnen ook hun twee kinderen zo normaal mogelijk laten opgroeien. Archie ophalen van school gebeurt zonder dat er honderden paparazzifoto’s worden gemaakt en bij verjaardagsfeestjes geven ze ‘gewoon’ acte de présence, soms tot verbazing van de andere aanwezigen.

Over het verjaardagsfeestje van Archie’s klasgenoot zegt Meghan: “Ik was in het springkasteel en zag daar een andere 1-jarige. Ik had zoiets van: ‘Waar is je moeder?’” Zij stond buiten en wist niet of ze het springkasteel wel mocht betreden als Meghan er was. “Ik had zoiets van: ‘Natuurlijk mag dat.’”

Bron: The Cut