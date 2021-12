Het belangrijkste verschil tussen Amalia nu en 18-jarige Willem-Alexander toen

Dat bespreken royaltydeskundigen Jan-Kees Emmer en Justine Marcella in de uitzending van Beau.

Het verschil tussen Amalia en Willem-Alexander

Bloednerveus was ze. Niet alleen tijdens haar eerste toespraak - waarmee de prinses laat zien dat ze een waardige opvolger is - maar ook bij haar eerste échte persmoment, waarop Amalia hartstikke haar best doet om alle ingestudeerde antwoorden zo zorgvuldig mogelijk uit te spreken.

Ook Willem-Alexander vindt het erg spannend als hij in 1985 in de Raad van State toetreedt en zijn eerste toespraak moet geven. Volgens Jan-Kees Emmer is het grote verschil dat onze koning er nog helemaal niet klaar voor was en dat het ‘eigenlijk meelijwekkend’ was:

Voor de leeuwen geworpen

“Hij heeft zich daarna ontwikkeld en is gegroeid op het internationaal toneel tot wat hij nu is als koning”, vertelt de royaltydeskundige verder. “Maar dáár is hij echt voor de leeuwen geworpen. Hij zat in een gezin, Claus was ziek, dus daar zat veel gedoe. Ik denk dat Amalia in een warmer bad [terecht is gekomen] en zich zekerder kan voelen doordat ze haar ouders om zich heen heeft.”

Justine Marcella vult aan: “Hun jeugd is niet te vergelijken. Juist op zo’n leeftijd is het cruciaal hoe je op twee benen staat. Ik vind dat je dat echt merkt aan Amalia.”

Bron: Beau